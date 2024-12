El PRO se ve a una "distancia muy grande" del gobierno de Javier Milei

Después de la advertencia pública de Mauricio Macri, en el Gobierno minimizaron el enojo del ex presidente que, hoy por hoy, ve muy lejana la posibilidad de acordar con La Libertad Avanza para las elecciones del año que viene. El jefe del PRO iniciará esta semana su temporada en el sur argentino, un escenario por el que todos los veranos circulan muchas personalidades para plantear los desafíos políticos del futuro. Nada menor teniendo en cuenta el inicio del período electoral.

Cerca del ex presidente aseguran que el partido mantiene una “distancia muy grande” con el gobierno nacional. Lejos de lo transmitido en su tono apagado, sostienen que Macri no está derrotado ni se siente así, por lo que la temporada de vacaciones seguramente le cargará la agenda con mucha actividad política.

Como todos los años, Mauricio planea viajar a la Patagonia a fines de esta semana, para pasar allí las fiestas de fin de año. No son pocos los dirigentes que pasaron por su domicilio para conversar sobre el armado amarillo. Se rumoreó, durante este verano, que una de las visitantes fue la vice Victoria Villarruel, dato del que se agarraron, por estas horas, referentes libertarios para hablar del supuesto armado de un plan para desbancar a Javier Milei o, cuanto menos, tener una alternativa para afrontar su presunta caída.

En el entorno del ex presidente aseguran que Macri no tiene relación con Villarruel, atacada esta semana por haber habilitado la sesión para expulsar a Edgardo Kueider del Senado después de que lo detuvieran formalmente en Paraguay por llevar dólares sin declarar.

La situación del PRO no es la más cómoda. En general, todas las encuestas marcan una baja intención de voto y, con cada nuevo estudio, la tendencia se reconfirma. De todos modos, en el macrismo no pierden las esperanzas y si bien saben que no van a triunfar en las urnas, también piensan que los sondeos de opinión pública no reflejan lo que pasa en la realidad.

El último estudio de Solmoirago Consultora reveló una baja identificación de la ciudadanía con el PRO. Mientras La Libertad Avanza cosecha el 27,7%, el PJ Kirchnerista y no Kirchnerista el 18,4% y el 7,1% respectivamente, el macrismo apenas llega al 5,2%, en el mismo nivel que la UCR (4,4%) y la Izquierda (4,2%). Según este sondeo, Macri, Cristina Kirchner y Martín Lousteau son los dirigentes con peor imagen del país.

Como viene contando El Destape desde el inicio de los cortocircuitos entre el PRO y La Libertad Avanza, Mauricio quiere, principalmente, reconocimiento. Tanto por la tarea hecha para garantizar la gobernabilidad de Javier Milei como por lo realizado en la prehistoria libertaria, el haber sido el inicio del cambio.

Ese reconocimiento podría darse de varias maneras, una de ellas orientada a integrar al PRO en la mesa chica de toma de decisiones, con una participación activa en la planificación parlamentaria y la ocupación de algunas sillas, aunque esta no pareciera ser la preocupación mayor del macrismo. En varias ocasiones, se confió en lograr satisfacer estas demandas amarillas pero todo naufragó.

En ese contexto, Mauricio recriminó el viernes, en el cierre de año de la conducción del partido, el destrato del gobierno nacional hacia el espacio político que le dio mucho y más de lo que le correspondía. La línea de Macri es clara y, según se rumorea en el ámbito amarillo, el votante PRO la leyó correctamente: la fuerza fue muy solidaria, sostuvo al gobierno y es una de las claves de este proceso. Generosidad, básicamente.

La posición del Gobierno

Desde la Casa Rosada quisieron bajarle el precio al dramatismo de Mauricio. "Siempre reconocimos que con el PRO, como un sector de la oposición, nos ha acompañado siempre en todo, siempre hemos sido agradecidos", dijo el vocero Manuel Adorni sólo 24 horas después de que el jefe de Gabinete manifestara su creencia en un acuerdo electoral entre ambos armados.

Guillermo Francos no se imaginó “una elección en la que vayamos separados con el PRO. Imagino una elección en la que podemos, por lo menos en algunos distritos, encontrar puntos de unión. La unión hace la fuerza". En el macrismo también son conscientes de la importancia de un acuerdo, pero no bajo las condiciones de sometimiento que los libertarios parecieran proponer.

Sin embargo, la clave está en la oración subordinada enunciada por Francos: “Por lo menos en algunos distritos”. La elección 2025 será provincial, más allá de que se escojan cargos nacionales. Cada provincia negociará sus propias alianzas y son varios los PRO que quieren acordar con el gobierno.

Según expresó un dirigente amarillo del interior, al menos en su provincia, lo lógico sería poder arribar a una coalición entre el PRO, La Libertad Avanza y el sector peluca de la UCR. Explicó, esta fuente, que a diferencia del oficialismo, el macrismo tiene mayor libertad en cada una de sus provincias y no depende de la definición de Buenos Aires para sellar alianzas. Sin embargo, de no lograr un acercamiento beneficioso para todos, anticipó competencia.

A su vez, son claros los ejemplos de Entre Ríos y Chubut. Mauricio quiere ganar en esos distritos bajo el mando de los gobernadores del PRO que deberían tener la lapicera en 2025. Rogelio Frigerio, mandatario de la provincia litoral, no es un macrista puro y tiene intenciones de sellar un acuerdo con los libertarios. En estos días, los acercamientos fueron interesantes.

No sólo faltó al evento de cierre de año del PRO, por motivos de gestión, sino que ese mismo día el gobierno publicó la foto de un acuerdo entre Frigerio y Luis Caputo, ministro de Economía, que se había sellado el martes anterior. Fue, la semana siguiente, el dirigente que acordó con la Casa Rosada el pago de dos mil millones de pesos por la deuda que mantiene el Ejecutivo nacional con las cajas previsionales, en este caso de su provincia.

En el caso de Chubut, gobernada por Ignacio Torres, también hay un avance hacia una confluencia entre sectores políticos. Sin ir más lejos, como ya contó este medio, la secretaria de Vinculación Ciudadana de la Provincia de la provincia fue candidata a vicegobernadora en la fórmula encabezada por el ahora diputado nacional libertario, César Treffinger.