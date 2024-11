El Gobierno amenaza a Aerolíneas Argentinas: "Si no hacen una propuesta que firme Milei, la cerramos"

El Gobierno le dio un ultimátum a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. El presidente Javier Milei exige que los sindicatos realicen un plan de trabajo para que la compañía opere sin conflictos. Si este viernes no hay respuestas, el Gobierno prometió cerrarla.

"Si no hacen una propuesta que firme Milei, la cerramos", afirmó a El Destape una fuente del entorno de Milei. En la Casa Rosada creen que los sindicatos no presentarán un plan de trabajo y quieren avanzar hacia el Plan Preventivo de Crisis para el cierre de la compañía. "Se cerrará y los activos se venderán o transferirán a provincias o a quien sea. Y en el corto plazo va a haber actores interesados en venir a cubrir ese espacio vacante", adelantó un funcionario en Balcarce 50.

El conflicto con Intercargo

En el Gobierno afirman que Intercargo, otra empresa estatal, podría estar dentro del paquete. "No sabemos cuánto vale Aerolíneas hasta que no valuemos los activos. No hay interesados en particular. No va a haber ninguna propuesta real hasta que no se modifique el convenio colectivo de trabajo", aseguraron a El Destape.

Este jueves, parte del Ejecutivo anunció la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos del país, lo que debilitará de facto el poder de presión de los trabajadores de Intercargo en pleno conflicto sindical. Además, en medio de una nueva jornada de asamblea de trabajadores de la empresa estatal para discutir los últimos 15 despidos ordenados por el ministro de Economía, Luis Caputo, Patricia Bullrich desplegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para descargar el equipaje y los pasajeros de inmediato.

Antes la ministra de Seguridad había amenazó a las y los trabajadores: “Así como liberamos la calle, vamos a liberar los aeropuertos". Aseguró, como luego repitió este jueves el vocero Manuel Adorni, que hay que "terminar con los piquetes aéreos" y, luego, remató: “Intercargo tiene que dejar de existir”. Los trabajadores venían denunciando que la paritaria salarial del sector se encuentra frenada. Y, luego del despido de un trabajador, convocaron a una asamblea ayer que generó la parálisis del funcionamiento de Aeroparque y Ezeiza y dejó a miles de pasajeros varados.

Desde el sindicato, explicaron ayer: “La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque. Exigimos de forma urgente su ilegítima reincorporación". "Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas. No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, Presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, agregaron.

Sin embargo, según el Gobierno, también los amenazaron: "Hay compañías árabes interesadas en comprarla".