Presupuesto y endeudamiento: Kicillof retoma conversaciones puertas adentro

Axel Kicillof

Mientras en la Cámara de Diputados habían logrado el quórum para comenzar a sesionar a las 23:59 del jueves - de lo contrario se caía la sesión - a las 00.01 y desde el otro recinto legislativo, la vicegobernadora Verónica Magario le avisó al aún presidente de la cámara Baja, Alejandro Dichiara que “no estaban los números” para el endeudamiento y que la sesión en el Senado “se caía”. Fue el primer intento fallido de la Legislatura bonaerense para tratar y aprobar el Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el endeudamiento enviados por Axel Kicillof. Con ese escenario una sola certeza quedó sobre el tapete: en la Cámara de Diputados llamaron a un cuarto intermedio para el viernes 27 de diciembre a las 14 horas; y en el Senado hará un nuevo intento por sesionar el mismo día a partir de las 16 horas.

Las negociaciones continuarán una semana más. Es que el viernes por la mañana, el Gobernador firmó contratos de Leasing del Banco Provincia con 29 intendentes en el Salón Dorado de Casa de Gobierno. La reunión duró un poco más de dos horas y, una vez más, los intendentes del espacio de Máximo Kirchner se cruzaron con el Ejecutivo.

El Gobernador realizó un análisis económico de la situación y los jefes comunales hablaron uno a uno. Cuando le llegó el turno al intendente de Hurlingham, Damián Selci, el funcionario le reprochó a Kicillof “la demora en el avance de las obras y las trabas administrativas que imponía el ministerio de Infraestructura”, a cargo de Gabriel Katopodis. Ricardo Alessandro, su par de Salto - un distrito que queda a 500 kilómetros de La Plata, salió al cruce: “Pedile una reunión y decíselo en la cara, pero no acá que estamos todos los intendentes. Muchos viajamos varios kilómetros para poder tener obras y fondos”.

El alcalde de Lanús, Julián Álvarez, también se quejó en el encuentro. Y en la misma situación, otros intendentes salieron a cruzarlo. El mismo mandatario le dijo que “estaba al tanto de las demoras, pero que no todas eran responsabilidad exclusiva de la Provincia”. La bronca en Gobernación estaba latente, aunque evitaron mayores confrontaciones con los dirigentes de su mismo espacio político.

“Hasta que los jefes (Máximo Kirchner y Axel Kicillof) no definan esto va a ser así”, confesó un dirigente con más de 40 años en la política. “No hay diálogo, difícil así”, agregó un intendente del conurbano que también formó parte de la firma de los contratos de leasing “El año que viene va a volver todo”, dijo un funcionario bonaerense que presenció cada una de las confrontaciones. Y advirtió que el “show” no sumaba a las tensiones preexistentes.

¿Por qué se cayó la sesión en el Senado?

Vale remarcar que ambas Cámaras tenían previsto sesionar en espejo, es decir, a medida que en Diputados se diera media sanción al Presupuesto, la Fiscal Impositiva y el Endeudamiento, el Senado las convertiría en Ley. La estrategia legislativa utilizada años anteriores no llegó a buen puerto.

¿Los motivos? Si bien la oposición no estaba disputa a aprobar un nuevo endeudamiento - herramienta que solo se logra con los dos tercios de los votos - la interna del peronismo se coló una vez más y los acuerdos que se habían articulado a lo largo de la jornada volaron por los aires con las demandas de la fuerza de Máximo Kirchner.

Para la oposición la premisa desde Casa de Gobierno era una sola: “Ellos bancan al gobierno Nacional pero nos piden obras a nosotros. Entonces, ¿Quieren obras? bueno, necesitamos el endeudamiento o ¿de dónde creen que sacamos la plata si Milei nos recorta fondos todos los días?”, explicaron. El PRO no se prestó a dar los votos.

Facundo Tignanelli, de La Cámpora, hablando con Juan Pablo de Jesús, quien responde a Martín Insaurralde

Por su parte, desde la cámara Alta Magario acató las órdenes que llegaban desde Gobernación: “O todo (Presupuesto + Fiscal Impositiva + Endeudamiento) o nada”, dijeron. El pleno no salió. Tan marcada y expuesta quedó todo que en el Senado que ningún legislador de Unión por la Patria bajó al recinto antes de la medianoche. Y allí, el bloque de senadores y senadores es conducido por Teresa García, histórica alfil de Cristina Fernández desde hace dos décadas.

Curiosamente la pilarense se había comprometido en la cumbre del PJ en Moreno a “conseguir los votos” para sacar los proyectos que el ejecutivo había mandado. La promesa cayó en saco roto.

La reunión que terminó en una foto

En medio de las negociaciones que se fueron dando con los distintos espacios, el jueves a las 23 horas, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza fue una de las pocas dirigentas que habló luego de la reunión que mantuvieron los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Julián Álvarez (Lanús), Federico Otermin (Lomas de Zomora), Andrés Watson (Florencio Varela), y Ariel Sujarchuck (Escobar) en los despachos del diputado Juan Pablo de Jesús y de Alejandro Dichiara con el oficialismo.

La reunión que trabó las negociaciones

“Particularmente con un grupo de intendentes, lo que vinimos a plantear es el Fondo de Seguridad que es muy necesario”, explicó. “Tenemos que renovar los patrulleros; la última vez que hicimos una gran inversión fue cuando se devolvió un punto y medio de coparticipación de Nación a Provincia”, agregó.

Los alcaldes pretendían $225 mil millones para dicho Fondo y otros $450 mil millones para el Fondo de Fortalecimiento Municipal. La única cifra que circuló, trepó a los $200 mil millones. Tan lejos de las pretensiones de los intendente que solo empatanaron las negociaciones cada vez más.

En relación al pedido de “reelecciones” para los intendentes, proyecto que cada vez que se discutió fue en la Legislatura y a través de modificaciones de artículos a la ley electoral, Mendoza dijo que “es un planteo que da vueltas... No lo define la Legislatura ni nosotros; es un tema que, bueno, debe ser una definición de la Gobernación”. Es decir, los intendentes aspiraban a que el pedido para las reelecciones indefinidas saliera desde el Ejecutivo. Pero ello tampoco ocurrió.

Mayra Mendoza tras la reunión en la Legislatura

Finalmente la Jefa comunal confirmó que junto a su par de Lanús pidieron “un fondo especial” por el puerto Dock Sud. “Es lo que corresponde; y no solo por el puerto de Dock Sud, sino para todos los puertos, como también la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras”. Ese fondo, hasta el momento, nunca se agregó en la Ley de Leyes.

Con el escenario planteado hasta el momento, los canales de diálogo entre el Ejecutivo y La Cámpora volvieron a resentirse, y la interna que parecía comenzar a disiparse afloró más que nunca.