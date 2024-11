Kicillof presentó su Presupuesto 2025 centrado en obras, salud y educación

El ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2025 establecido en $32.836.621 millones, es decir, un poco más de 32 billones de pesos. El funcionario mantuvo un encuentro a puertas cerradas con legisladores y legisladoras de todas las fuerzas políticas en la que estuvo un poco más de una hora. Presentó el proyecto y realizó una proyección con los principales lineamientos del mismo. Al respecto, este lunes por la mañana en casa de Gobierno, Axel Kicillof afirmó que “está dispuesto a debatir y discutir con la oposición” distintas “cuestiones legislativas”, algunas incluso que tienen que ver con “lo presupuestario, la fiscal impositiva y otras cuestiones”, para que lo acompañen a la hora de la votación.

En tanto, recordó que el presupuesto nacional “está escrito en el aire”, ya que en el artículo 1 establece que “estará sujeto a modificaciones si cambiaran variables tan importantes como los ingresos, si hubiera más ingresos se van a aplicar a reducir impuestos que no están explicitados o a pagar deudas que no se sabe cuáles son, y si hubiera menos van a ajustar partidas que se desconocen”.

Presupuesto: toma de deuda, inversiones e impuestos

Según detallaron desde Hacienda, la ley de leyes fue elaborada “en base a los parámetros macroeconómicos del proyecto de presupuesto nacional”. En ese sentido, hay un pedido de deuda por “$1.156.806” millones, lo que representa “el 5% del total del presupuesto 2025”. Respecto de los desembolsos en millones de dólares de los Organismos Internacionales de Crédito (OIC) por U$518 millones para el año entrante; 237 millones irán a Infraestructura, 108 millones a desarrollo urbano, 89 millones a vialidad, 66 millones a salud y educación, 16 millones a refuerzos sociales y los 18 millones restantes a otras áreas.

Además crea un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional”, que comprenderá “la totalidad de las deudas reclamadas al Estado Nacional en presentaciones administrativas y judiciales”, y estará “afectado a las finalidades que determinan las normas de creación”. Dicho fondo quedará en manos del ministro Pablo López.

Desde el área de Hacienda manifestaron que “el Fondo incluirá la totalidad de los recursos reclamados al Estado nacional, pero en este presupuesto se incorporan de forma parcial, por razones de prudencia presupuestaria, pudiendo integrarse al fondo mayores recursos en el caso de que efectivamente se perciban”. En ese sentido, “estará afectado a las finalidades que determinan las normas de creación de las transferencias nacionales que lo integran, quedando su utilización supeditada al efectivo ingreso de los recursos”.

En lo que respecta al lineamiento de la política tributaria, el objetivo es ”no incrementar la presión tributaria”. En lo que respecta a los Impuesto de Sellos, “no se modificará la estructura del Impuesto ni las alícuotas”, en Ingresos Brutos, “no varía el alcance del Impuesto y no se modifica alícuota alguna”. “Sólo se adecuan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos”, indicaron.

Finalmente, en los respecta a Impuestos patrimoniales, habrá una “actualización de la carga impositiva sólo para que los contribuyentes de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores realicen un esfuerzo contributivo similar al del año 2024 y se consolide el carácter progresivo de la tributación”. Para ello, “se implementará una política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal”.

Uno de los puntos importantes del Presupuesto son las inversiones previstas para la provincia de Buenos Aires. Sin incluir el pago de salarios, en el área de promoción y asistencia social se destinarán $1.463.431 millones; en salud serán $1.262.011 millones; en educación invertirán $1.287.061 millones, y en seguridad la cifra ascenderá a $1.157.075 millones.

Si bien en los 4 pilares mencionados el porcentaje destinado es mayor a 2024, pero quedaron por debajo de la inflación. De esta manera, la inversión en Infraestructura crecerá un 73,5% en relación a 2024, y será de $2.682.725 billones. Está prevista “la construcción de 4.500 viviendas e inicio de obras de otras 2.000 por $319.089 millones; la mejora de la conectividad física, la seguridad vial, y la movilidad de la ciudadanía de los grandes centros urbanos y demás obras por $424.543 millones; la construcción de la Línea 33Kv y nuevas Estaciones Transformadoras y Líneas de Media y Alta Tensión en varios municipios, por $155.348 millones; obras en la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, nuevos módulos potabilizantes en Planta Patagonia-Bahía Blanca y rehabilitación y optimización de la Planta Depuradora Mercedes por $408.488 millones”.

“El objetivo primordial estará en seguir protegiendo a las y los bonaerenses”, destacaron desde Casa de Gobierno. Para ello reforzarán los programas sociales (especialmente los vinculados a alimentos, como el SAE y MESA); la salud (cobertura de medicamentos y vacunas, como es el caso de la del dengue); la educación (ampliación de la obligatoriedad de la educación inicial desde los 3 años; mantener la jornada completa; extensión del programa Puentes, entre otros); y la seguridad (se seguirá ampliando y mejorando el equipamiento y tecnología; y la formación de las y los agentes).