Diputado radical se olvidó el micrófono abierto: "Pedazo de pelotudo"

El diputado radical Miguel Bazze se enojó por el Presupuesto y lanzó un insultó al aire que fue captado por los micrófonos del recinto.

El diputado radical que integra Juntos por el Cambio Miguel Ángel Bazze insultó en la Cámara de Diputados a los legisladores del oficialismo por el proyecto del Presupuesto 2022. El Cambiemita cuestionó que el gobierno no acepte pasar a un cuarto intermedio para negociar en comisiones modificaciones.

"Pero lo único que faltaba, pedazos de pelotudos", lanzó Bazze tras una arenga en la que destacó que Juntos por el Cambio bajó al recinto para dar quórum al tratamiento del Presupuesto, aunque no dio los votos necesarios debido a que se oponían al proyecto que redactó el gobierno nacional.

"Lo que usted y el bloque oficialista no hizo más temprano, lo estamos haciendo nosotros: estamos buscando la posibilidad que resolvieran los temas para no dejar al país sin presupuesto. Esto fue un esfuerzo nuestro, no de ustedes", lanzó el legislador antes de insultar.

Por el momento, la votación del Presupuesto es una incógnita. La oposición anunció que votará en contra si no se realizan cambios y desde el oficialismo deben decidir si van a un cuarto intermedio hasta la semana próxima para negociar.

El resultado final, con todo, dependerá de si la totalidad de los diputados que se manifestaron temprano por la negativa mantiene esa postura, o si algunos de ellos optan por la abstención o se ausentan a la hora de votación.

Cerca de las 7, desde el Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, pidió a la Justicia que "deje de dictar prisiones preventivas", y consideró al Poder Judicial como "el más corrupto y el peor servicios del Estado", a la vez que recordó que ese Poder tiene un total de 26,513 empleados y más de 5 millones por cada uno de esos magistrados y funcionarios".

"Cerca de 153 millones de pesos va a juntar la política para darle al Poder judicial: 130 mil son para el consejo de la magistratura, el resto para la Corte suprema", aseveró Tailhade, al advertir que "tienen gran cantidad de privilegios como los fiscales que trabajan desde Miami".

Por Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, cuestionó la "discrecionalidad" de este Presupuesto, y consideró que el proyecto "se está tratando como si fuera una ley más", al cuestionar la urgencia del oficialismo en llevar el proyecto al recinto.

Por el Frente de Todos, Carolina Moisés, criticó a las fuerzas de Izquierda al sostener que ese espacio "termina votando con la ultraderecha", y dijo que muchas de las banderas que defienden en ese espacio y que garantizar derechos "están en este presupuesto".