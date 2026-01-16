Salud: el Gobierno dio de baja otras 20 prepagas

El Gobierno dio de baja, este viernes, otras 20 empresas de medicina prepaga, que se suman a otras tres dadas de baja a inicios de esta semana. Así fue anunciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, a través de dos edictos publicados hoy en el Boletín Oficial.
"A partir de las auditorías realizadas, la Superintendencia comprobó que se trataba de empresas que figuraban anotadas en el registro, pero que no tenían actividad", señaló el organismo en un comunicado.
En ese sentido, la SSS agregó que "por eso, tal como indica la normativa, y luego de comprobar que no presentaban documentación respaldatoria en el organismo, no tenían afiliados, ni brindaban servicio, se inició el procedimiento correspondiente", y precisó que "en lo que va de la gestión ya se dieron de baja 135 empresas de medicina prepaga irregulares".
"El objetivo es tener un mercado transparente donde únicamente figuran los Agentes que compiten libremente y ofrecen prestaciones de calidad a sus afiliados", cerró la SSS.
Una por una, cuáles son las 20 prepagas que cerró el Gobierno
-
ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES ACTIVIDAD REPOSTERIA - SERV RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA (R.N.E.M.P. N° 3-1123-4)
-
MUTUAL PERSONA JOHN DEERE ARGENTINA (R.N.E.M.P. N° 3-1479-0)
-
ASISTENCIA MUTUAL AERONAVEGANTE (R.N.E.M.P. N° 3-1475-2)
-
INSTITUTO MEDICO ASISTENCIAL IMA (R.N.E.M.P. N° 2-1325-7)
-
CENTRO MEDICO MAR DEL PLATA ASOCIACION CIVIL (R.N.E.M.P. N° 4-1238-8)
-
OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA (R.N.E.M.P. N° 6-1752-3)
-
ASOCIACIÓN MUTUAL INTEGRAL DE CONSUMOS Y SERVICIOS (R.N.E.M.P. N° 3-1386-5)
-
ASOCIACION MUTUAL DE COMERCIANTES BARTOLOME MITRE (R.N.E.M.P. N° 3-1574-8)
-
GRAN COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA, CONSUMO, LTDA (R.N.E.M.P. N° 2-1536-9)
-
ASOCIACION MUTUAL BS.AS. STAFF DE MEDICINA Y SERVICIOS (R.N.E.M.P. N° 3-1343-8)
-
ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA – (R.N.E.M.P. N° 3-1575-5)
-
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO DE VILLA CAÑÁS LIMITADA - COEVICAL- (R.N.E.M.P. N° 2-1556-7)
-
INSTITUTO MATERNO INFANTIL SA - (R.N.E.M.P. N° 1-1195-7)
-
EMPY SRL - (R.N.E.M.P. N° 1-1353-3)
-
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA DE LA NACION – (R.N.E.M.P. N° 3-1351-3)
-
AUSTRAL ORGANIZACION MEDICA INTEGRAL S.A. (R.N.E.M.P. N° 1-1319-9)
-
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CREDITOS CUENCA DEL SALADO LTDA. – (R.N.E.M.P. N° 2-1627-0)
-
PLURAL COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA. - (R.N.E.M.P. N° 2-1068-
-
IE EMERGENCIAS MEDICAS BOLIVAR SA - (R.N.E.M.P. N° 1-1364-9)
-
CARDIO SA (R.N.E.M.P. N° 1-1521-8)
Además, el lunes pasado el Gobierno ya había dado de baja estas otras tres prepagas:
- STAFF MÉDICO S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4).
- SANCOR MEDICINA PRIVADA S.A. (RNEMP 1-1723-8).
- OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONÁUTICO (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6).