El dueño de La Anónima a Cristina Kirchner: "No me arrepiento, para nada"

El empresario Federico Braun justificó las declaraciones realizadas durante el Foro de AEA en el que sostuvo que ante la inflación "remarca los precios todos los días". El repudio de Alberto Fernández.

El empresario Federico Braun, dueño de la cadena de supermercados La Anónima, dejó en claro su postura y aseguró que no está arrepentido por las declaraciones realizadas este martes respecto de la remarcación de precios en el marco de la suba inflacionaria y se justificó al indicar que lo que dijo "fue un chiste". Así, respondió a las críticas formuladas, entre otros, por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No me arrepiento, para nada. Fue un chiste. Si no lo entendió...", lanzó el empresario ante la consulta de un periodista de C5N, luego del encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de su 20º aniversario.

Durante la jornada de AEA, Braun reconoció en "tono chistoso" que La Anónima "remarca los precios todos los días" ante una pregunta del periodista de Clarín Ricardo Kirschbaum sobre la inflación. Ante esto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de Braun y expuso la conducta del empresario.

“Sinceramente... Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”, escribió la expresidenta en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández definió a Braun como "la cara de la remarcación de precios"

El presidente Alberto Fernández también criticó los dichos del CEO de La Anónima. "Si quieren verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la Asociación Empresaria Argentina (AEA)", lanzó el primer mandatario en el marco de un brindis por el Día del Periodista.

Desde la puerta de la Casa Rosada, Fernández respondió a las declaraciones recientes de Braun, quien había afirmado que su cadena de supermercados "remarca los precios todos los días" ante la suba inflacionaria. En ese sentido, el Presidente reclamó "responsabilidad" a los empresarios, frente a la suba de precios de los alimentos en el mundo.

"Muchas veces les hablé a los argentinos de la inflación autoconstruida, que es la remarcación. Si quieren verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA. Yo lo que les pido a los empresarios argentinos que entiendan la dimensión del problema que atraviesa la economía mundial, que está atravesada por una guerra, que afecta a los precios y está poniendo en crisis la seguridad alimentaria del mundo. Tenemos que trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y este responda remarcar precios", amplió ahora Fernández.