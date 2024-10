Profesionales de Salud Mental de Catamarca exigen una revisión salarial: "Situación insostenible"

En el marco del ajuste y desguace estatal llevado a cabo por el Gobierno de Javier Milei, el sector de la salud mental en Catamarca también sufre por los recortes del gobernador Raúl Jalil. En este panorama crítico, trabajadores del Hospital San Juan Bautista denuncian el incumplimiento de acuerdos previos por parte de las autoridades "que agravan la precariedad laboral" y "amenazan con incorporar a nuevos profesionales que acepten condiciones indignas".

Mientras el Presidente lleva adelante un "plan de reestructuración" en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte para "analizar el funcionamiento del establecimiento integralmente", el servicio de guardia del hospital público de mayor complejidad del territorio catamarqueño reveló que la "situación es insostenible".

Ubicado en la Capital de la Provincia, el San Juan Bautista atiende diariamente una gran cantidad de adolescentes y adultos. Sin embargo, los trabajadores padecen las pobres condiciones laborales y los funcionarios están en la mira por no responder a los reclamos. El presidente del Colegio de Psicólogos de Catamarca, Javier Godoy, contó que los empleados "están cobrando un 25% del valor" que corresponde a la consulta, por lo que no es un "reclamo por incremento de sueldo". "El problema no es sobre actualización, sino evitar la desvalorización", indicó.

En ese sentido, reveló que, "a principios de octubre, ofrecieron una cantidad de horas pautadas para distribuir" entre el cuerpo médico. Luego, aseguró que, a los 15 días, elevaron otra alternativa, pero ni siquiera era superadora a la anterior. “Los profesionales que componen el servicio son personas con trayectoria y formación. No podemos pensar en ellos como descartables”, afirmó Godoy en una conferencia de prensa. Además, comentó que "la gran mayoría atravesó la residencia universitaria, lo que significa un logro para Catamarca y una vinculación con universidades de distintos lugares del país", dijo.

Por su parte, Mauricio Arce, psicólogo y miembro del equipo de guardia, expuso las dificultades que tuvieron que enfrentar durante los últimos meses. “Desde septiembre hemos presentado notas y solicitado reuniones, pero sistemáticamente se han incumplido los acuerdos previos”, señaló Arce. Asimismo, destacó que la crisis actual no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute en la calidad de atención que reciben los pacientes.

Arce también mostró su descontento con el Ministerio de Salud y el titular de la cartera, Lucas Zampieri, tras afirmar que "no había ningún conflicto y que todo estaba resuelto". En ese sentido, dijo que presentaron notas, tuvieron reuniones y dialogaron para que luego "sistemáticamente" se les incumpla con lo acordado, "agravando" la situación.

Profesionales de Salud Mental de Catamarca exigen revisión salarial: "Insostenible"

El Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca apoyó a los trabajadores del Hospital San Juan Bautista

El Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca emitió un comunicado en el que manifestó su adhesión y respaldó al servicio de Guardia del Hospital San Juan. "Apelamos al compromiso de las autoridades para garantizar una atención de calidad y condiciones justas para quienes velan por la salud mental de los catamarqueños", señalaron.

"Nos sumamos al reclamo y expresamos nuestro profundo asombro ante las decisiones arbitrarias que están tomando los directivos del hospital, decisiones que ponen en grave riesgo la atención de la salud mental de nuestra comunidad", agregaron en el mensaje de repudio contra la precarización laboral que ejercen las autoridades del establecimiento.

Los profesionales esperan una pronta respuesta de los directivos del Hospital San Juan Bautista para resolver esta crítica situación que amenaza la salud mental de la comunidad de Catamarca. La inquietud y el compromiso de estos profesionales subrayan la necesidad urgente de reconocer y valorar su trabajo en un contexto de crisis económica sin precedentes.