Tolosa Paz anunció la baja de 100 mil Potenciar Trabajo: "El piquete no es la contraprestación"

La ministra de Desarrollo Social criticó el acampe que se realizará hoy en la avenida 9 de julio y remarcó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo".

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, criticó este miércoles a los dirigentes de la Unidad Piquetera (UP), que realizarán hoy un acampe frente a su cartera, al considerar que "hacen política" con la pobreza y remarcó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo". En este contexto, anticipó que "va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja" dado a que no se pudo verificar su identidad.

La ministra sostuvo que se le paga "32 mil pesos a un conjunto de trabajadores que dicen que están trabajando en actividades productivas o socio comunitarias" y explicó que "ahora no encuentran" a cerca de 100 mil titulares "que hasta hace apenas 30 días estaban haciendo tareas y que, por lo tanto, le correspondía el Potenciar Trabajo".

"Hay que evitar seguir convalidando un padrón que tenía 100 mil titulares que hoy ya no los encuentran. En el caso de UP estamos hablando de 6 mil personas. Que Belliboni las traiga y haga una fila en el ministerio y nosotros le validamos la identidad", subrayó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Delta.

De esta forma, criticó al movimiento que encabeza Eduardo Belliboni, que anunció una nueva "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social para esta tarde, en reclamo de "suspensiones y bajas" en el programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

Tolosa Paz planteó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo": "Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre".

En ese marco, criticó a los movimientos sociales que dedican sus "esfuerzos" para una "movilización, el pago de colectivos, el acampe, los baños químicos". "Belliboni y la UP estuvieron muy acostumbrados desde 2015 a 2019 a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio. Es dinero que viene del pago de impuestos de todos los argentinos que nos piden que seamos responsables", afirmó.

Asimismo, la ministra aseguró tener "muy claro" qué hacer con "la política más importante del ministerio en términos presupuestarios", que es el programa Potenciar Trabajo. "Hay una causa judicial en pleno proceso de investigación. Hoy cerramos el padrón de liquidación donde va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja. Toda esa información va a ir a la causa y va a investigar la justicia", completó.

Con respecto a la validación de los datos para acceder al programa, recordó que el proceso de validación de identidad que inició el 22 de noviembre pasado"es muy sencillo". "Aunque puede tener su dificultad en los sectores más vulnerables porque se necesita un teléfono, no fue un problema del 92% de los titulares porque 1.265.000 titulares hicieron la validación, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego", apuntó. Para comenzar con la validación de datos del Potenciar Trabajo hacer click aquí.