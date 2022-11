El fiscal Taiano avanza en la denuncia por presuntas irregularidades en el Potenciar Trabajo

Eduardo Taiano pidió iniciar una investigación por la polémica por los planes sociales y le requirió amplios informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió iniciar una investigación por presuntas irregularidades con los planes sociales Potenciar Trabajo y le requirió amplios informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La semana pasada, la funcionario comunicó la baja de 2.243 planes de ese programa por incurrir en la compra de dólares y compras con tarjeta de crédito en esa divisa.

De las mismas se hizo eco el fiscal Guillermo Marijuan que efectuó una investigación preliminar y terminó efectuando una denuncia. La denuncia se acumuló en el juzgado federal 11 que subroga Julián Ercolini y la delegó en el fiscal Eduardo Taiano. En ese juzgado el diputado Waldo Wolff había también denunciado las irregularidades.

En la conferencia de prensa del pasado viernes, la ministra de Desarrollo Social de la Nación buscó esbozar un gesto de autoridad y conducción en una cartera plagada de tensiones, tras sus primeras semanas en el cargo y luego de pedir la renuncia de dos funcionarios.

"Es potestad única e indelegable de esta ministra el diseño, la implementación y evaluación de estas políticas sociales. Si muchas veces reflejamos el espíritu republicano de esta Argentina, no vamos a permitir que otro poder del estado se entrometa y quiera intervenir en estas políticas", afirmó la platense, tras anunciar que el 0,3% del total de los planes del Potenciar Trabajo dejarán de percibir el beneficio por comprar Dólar Ahorro y o realizar compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

Hoy, al tomar las dos denuncias, el fiscal Taiano requirió una investigación formal. Entre las sospechas, es que el plan lo cobraba gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la justicia, o bien titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietarios, arrendatarios o usufructuarios; o bien ser titulares de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera, entre otros casos.

A la ministra, el fiscal Taiano le solicitó los decretos y leyes que regulan el Potenciar Trabajo, quienes acceden al mismo, cuáles son los parámetros económicos o sociales de los beneficiarios y por qué desde esa cartera se encomendó a la AFIP el cruce de información que detectó las irregularidades.

Además, solicitó el informe completo con las irregularidades detectadas al titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que informe "cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero" y si uno alguna medida preventiva para evitar situaciones como las denunciadas.

En las últimas horas el fiscal Marijuan inició otra investigación preliminar para analizar la conducta de la ministra Tolosa Paz que anunció que se darán de baja poco más de 2300 planes del Potenciar Trabajo.

La funcionaria respondió que se basó en un "informe estadístico, no nominal, malinterpretado y que desvirtúa una información que, puesta en los titulares de los diarios, genera la mirada de lo que no somos, un estado que no controla, no audita, ni cuida los recursos públicos". Ante este escenario, Tolosa Paz anunció la realización de una auditoría interna "del procedimiento administrativo, tanto en las altas, el mantenimiento y sostenimiento, como en la bajas" de los programas sociales.

Desde su llegada a la cartera, Tolosa Paz solicitó dos renuncias en noviembre a funcionarios que no seguían el lineamiento de la nueva gestión: las del ex subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social Fernando Ascencio y del ex director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Ambos dejaron la cartera nacional, denunciando que se estaba llevando a cabo un "ajuste" en el Ministerio desde la llegada de la platense.

Las bajas en el Potenciar Trabajo

Tolosa Paz informó este viernes que 2.098 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron dadas de baja por haber incurrido en irregularidades. La cifra representa un 0,3 por ciento del total de personas que reciben los 27.275 pesos. La funcionaria llamó a "no desvirtuar este gran programa por un 0,3 por ciento de personas que han abusada de llegar al Ministerio de Desarrollo Social sin tener necesidades ni penurias por no tener ingresos".

La funcionaria encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno para referirse a un informe de la AFIP que advirtió por presuntas irregularidades e inconsistencias en el padrón de quienes perciben este plan social. Tolosa Paz discriminó que del total de bajas hay 2.098 que compraron dólar ahorro y 145 que realizaron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito.

También indicó que en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo consumieron "U$S 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito" y estimó que estos consumos "pueden ser atribuidos a licencias de acceso a plataformas de entretenimiento online". A su vez, "145 personas realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107". En ese sentido, informó que instruyeron "la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo".