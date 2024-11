El Gobierno negocia contrarreloj con el PJ y los gobernadores por Lijo, García Mansilla y 150 jueces

El Gobierno de Javier Milei mantiene negociaciones cruzadas contrarreloj con el peronismo y los gobernadores por las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema y además por los pliegos de 150 jueces. El 30 de noviembre es el plazo final para que el Senado trate los pliegos para el máximo tribunal. La Casa Rosada no descarta meterlos por decreto y hasta se abrió la posibilidad de darlo de baja a García Mansilla, según contaron altas fuentes de Balcarce 50 a El Destape.

Mientras tanto, la mesa chica de Javier Milei "rosquea" con el peronismo y los mandatarios provinciales la lista de 150 jueces, donde llamativamente dejaron afuera de la negociación a Mauricio Macri. Por ahora, la idea de Milei es que se pueda finalmente cumplir con la votación de Lijo y Mansilla en la cámara alta. "Será de un irresponsabilidad institucional total de nuestros senadores dejar una Corte con 3 miembros. Es inaceptable", afirmó a El Destape un hombre clave del Gobierno que está al tanto de las negociaciones.

"A priori no vamos a meter jueces por DNU. Confiamos en que el Senado va a cumplir su tarea y va a aprobar los pliegos", reafirmaron de manera tajante en Casa Rosada.

La llave que podría encontrar el Gobierno para destrabar los pliegos de los jueces de la Corte son los 150 magistrados que enviará a partir del lunes para que sean aprobados en el Senado. En el Gobierno reconocieron que se está demorando la publicación de la lista de los pliegos de los 150 jueces porque "hubo algunos llamados". Si bien hubo una filtración, en el oficialismo, la desmintieron esa nómina, dijeron que "es fake" y apuntaron a que lo filtró el Consejo de la Magistratura, cuyo titular es el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, enfrentado a Milei.

"Se demora el pliego de jueces porque estamos afinando lápices. Hubo algunos llamados. Estamos dispuestos a revisar algunos pliegos si se cumplen condiciones, como por ejemplo la Corte. Están atadas las dos cosas", avisa un funcionario del Gobierno a cargo de la "rosca judicial". El Poder Ejecutivo va a enviar desde el lunes de tandas de a 20 los jueces para ocupar las vacantes que restan. Para ello tiene comunicación con sectores del PJ y con los gobernadores. "Venimos hablando con todos los gobernadores y son los más interesados en los jueces federales", relató una fuente a este portal.

Los senadores también son una traba para Milei. "Ahora no tenemos, por ejemplo, a un Pichetto que a lo mejor articulaba 40 jueces. Hay que hablar con 22 senadores. Te dicen que tienen votos y no los tienen. Un montón me dijeron que tenían libertad de acción y no tenían ninguna orden. Son 72 senadores. Así vamos a estar todo el Gobierno", se quejó un funcionario sobre las negociaciones con los legisladores de la cámara alta.

Para la propuesta de los 150 jueces, Mauricio Macri no participó. "¿Si Macri quiere ver la lista de jueces? Yo quiero una Ferrari también", bromeó una persona del entorno de Milei sobre cómo dejaron afuera al expresidente. "No vamos a consultar con el PRO. Nadie manifestó interés en discutir los pliegos. No entiendo por qué deberíamos discutirlo con ellos porque no tienen senadores y no son gobierno", dijo enfático ante El Destape esta misma fuente.

El Gobierno condiciona así los pliegos de estos jueces a la negociación por la Corte. Milei no quiere que este tema se trate en sesiones extraordinarias post 30 de noviembre. Por eso negocia a contrarreloj. Y también por eso se especula que pueda llegar a meterlos por decreto. "No será como hizo Macri, porque él los mandó de una. No hizo audiencias públicas previas. Nosotros sí", advierten en Rosada.

Hasta dejan la puerta abierta en Rosada para que ingrese Lijo (es al que votaría una parte de Unión por la Patria) para tener al menos cuatro cortesanos y retirar a García Mansilla (no están los votos). Igualmente, Milei sigue con su máxima: "Entre los dos o ninguno". ¿Hasta cuándo podrá resistir el Presidente? Por ahora, solo falta en comisión una sola firma para que se trate el pliego de Lijo y tres firmas para el de Mansilla. Panorama complicado y trabado.