Piqueteros, tras las palabras de Cristina sobre los planes sociales: "El Movimiento Evita está del otro lado del mostrador"

Desde la Unidad Piquetera cruzaron a la organización que lidera Emilio Pérsico, aunque también criticaron los dichos de la vicepresidenta. Hoy se reúnen con el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, para pedir más planes y aumentos.

Desde las organizaciones piqueteras salieron a cruzar al Movimiento Evita tras los dichos de Cristina Kirchner sobre los planes sociales. "Están del otro lado del mostrador", afirmaron. También criticaron los dichos de la vicepresidenta. Y advierten: "Hay muchísima gente al borde de estallar porque no aguanta más". Hoy se reúnen con el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, para pedir más planes y aumentos.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y uno de los referentes Unidad Piquetera, contó en diálogo con El Destape: "Nosotros no tenemos relación formal con el Movimiento Evita. Si tenemos relación es porque están en el Gobierno. Es una organización integrada al Estado, donde ocupan cargos muy importantes. Están del otro lado del mostrador. Y encima no responden a los reclamos que les hacemos".

Sin nombrarlo, Belliboni puso el foco en Fernando "Chino" Navarro, referente del Evita y hoy Secretario de Relaciones Parlamentarias, con una silla en la Casa Rosada. CFK el lunes fue dura contra esa organización: "Si Evita los viera, ¡mamita! Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja", dijo en el acto.

La Unidad Piquetera está conformada por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MST-Teresa Rodríguez y fracciones del Frente de Organizaciones en Lucha y del Frente Popular Darío Santillán, entre otros. Y son las banderas visibles de los reclamos en los cortes de calle en el centro porteño.

Hoy se reunirán por séptima vez en ocho meses con el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, quien la semana pasada no los recibió porque querían hacerlo en medio de una movilización. "Nosotros no vamos a reunirnos mientras haya una marcha y un corte", argumentaban días atrás desde esa cartera a este portal. Belliboni será parte hoy del encuentro. Adelanta a este portal que "no es el mejor clima para una reunión". Lo dice por las palabras de Cristina Kirchner del lunes en el acto en Avellaneda donde la vice pidió reducir y auditar los planes sociales.

"Estamos atravesados por esta interna", explica el dirigente social. Sin embargo, Belliboni aclara: "Si la respuesta hoy es negativa no tiene que ver con lo que dijo Cristina sino con el acuerdo con el FMI para no atender las emergencias sociales que hay".

¿Qué van a pedirle los piqueteros a Zabaleta? "Hoy a la tarde (la reunión será a las 18hs) vamos a plantear de emergencia la apertura de los programas y un aumento porque todo fue arrasado por la inflación. Presentamos hace 9 meses un proyecto para crear un millón y medio de puestos de trabajo y no hemos tenido respuestas. Nosotros pedimos que se abran los programas, que el gobierno identifique. Hay que identificar los problemas y aplicar las soluciones que hagan falta. Hay que asistir bien a los comedores populares", explica Belliboni a El Destape.

El presidente Alberto Fernández salió a respaldar ayer a los movimientos sociales y habló de contención en medio de los problemas económicos por la pandemia y la guerra. “Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía", dijo el mandatario.

Belliboni se refirió a esas declaraciones del Jefe de Estado y dio su visión: "Es indudable que las organizaciones cumplen funciones clave en el territorio que el Estado no cumple", dijo. Argumentó que "Alberto más que nada salió a defender al Movimiento Evita que son los que lo están sosteniendo". Y advirtió: "Cuando la situación no aguanta más esto vuela por los aires. Los planes son una contención muy baja en monto y no es universal. Hay muchísima gente al borde de estallar porque no aguanta más".

Piqueteros, durísimos contra Cristina

Los dichos del lunes de Cristina Kirchner sobre los planes sociales generaron cruces internos y externos. Adentro del Frente de Todos salieron a cruzar a la vicepresidenta desde Fernando "Chino" Navarro a Juan Grabois y hasta Luis D'Elía. Y, afuera, la Unidad Piquetera, ligada a la izquierda.

"No lo vi en vivo. Me lo comentaron después, escuché los recortes y leí lo que había dicho", contó Belliboni a El Destape sobre la palabra de Cristina. Consideró: "Es un ataque que la suma a Cristina a una derecha muy reaccionaria".

El dirigente piquetero expresó: "Para Cristina hay muchos planes cuando en realidad hay muchos menos de lo que debería por la situación social. Ella quiere convertir a los organizaciones sociales como una forma de domesticar la lucha de los piquetes y someternos al poder del Estado. Es volver a los punteros del PJ en los barrios. Siempre es preferible una organización cooptada por el Estado".

Explica Belliboni: "No están resolviendo de un lado y del otro del Frente de Todos. Cristina está justificando su semi-ruptura con el Gobierno, siendo que lo integra. No ha abandonado a los funcionarios de su gobierno pero se quiere diferenciar en función de una alianza con intendentes y gobernadores para competir electoralmente y está atacando a quienes luchamos contra los ajustes. Termina apoyándose con los gobernadores que están de acuerdo con el pacto con el FMI que ella rechazó", cerró el piquetero.

Los planes sociales: de CFK a Macri y Alberto

La vicepresidenta explicó que durante el kirchnerismo los planes se redujeron. Pasaron de más de dos millones a 253 mil -el 10%- cuando ella dejó la presidencia, en diciembre de 2015. Luego, el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) los duplicó y los llevó a 641 mil a fines de 2019. Al comenzar, la gestión de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia, y el número de planes se multiplicó hasta llegar al 1.300.000.