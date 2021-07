Piden investigar el número de bebés muertos por el fin del Plan Qunita

El diputado Tailhade hizo un pedido de informes para conocer cuántos bebes murieron por colecho. Días atrás, la fiscal de juicio pidió sobreseer a todos los imputados de la causa que inició la macrista Graciela Ocaña.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó un pedido de informe en el Congreso para conocer el número de bebés que murieron por colecho, luego de que se prohibiera el reparto de kits Qunitas a madres embarazadas que no podrían comprar una cuna, ropa para recién nacido y otros elementos de higiene.

"La muerte y el dolor no pueden no tener costo. Me parece muy importante conocer el total de bebés fallecidos que provocó @gracielaocana con su infame denuncia contra el Plan Qunita. Por eso presenté un pedido de informes y vamos a buscar su enjuiciamiento por tanto daño", escribió Tailhade al mostrar el pedido de informes que realizaron para conocer el número de fallecimientos por colecho.

En su presentación hizo un recorrido por los hechos que terminaron con el pedido de sobreseimiento de los denunciados en el Plan Qunita, una causa que comenzó con la presentación de Graciela Ocaña y que siguió con los procesamientos dictados por el fallecido juez Claudio Bonadio. La información que solicitó Tailhade es el número de muertes por colecho, la cantidad de casos regisltradios de complicaciones médicas graves y leves de niños por colecho y los casos asociados a bronquiolitis registrados por el SINAVE en los últimos cinco inviernos.

"Los funcionarios que fueron falsamente acusados podrán ser sobreseídos e incluso iniciar juicios a Graciela Ocaña", sostuvo Tailhade en su pedido de informe. "¿Es la denunciante completamente consciente del inmenso daño causado a miles de niños y niñas que podrían haber sido beneficiados por este kit? Por esta razón es que pongo en consideración del cuerpo este proyecto y solicito a los diputados que me acompañan a fin de que conozcamos de manera concreta el daño producido por acusaciones falsas contra una política pública que tenía objetivos sumamente nobles", continuó.

Plan Qunita: quién era Tiago Ares, el creador con una conmovedora historia

Tras el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún en el que pide el sobreseimiento de todos los los imputados en el caso del Plan Qunita por inexistencia de delito, el nombre de Tiago Ares volvió a instalarse en las redes sociales. ¿Quién es? Es el creador del modelo de cuna que evitaba la muerte por colecho. El joven militante murió a los 25 años de cáncer de colon. Sus amigos, compañeros de militancia y funcionarios lo recuerdan por su comprometida militancia y por ser uno de los creadores el plan.

En mayo del 2021, Álvaro Ares, padre de Tiago, había contado cómo fue que su hijo ideó el modelo de cuna para evitar la muerte por colecho. En ese momento, el hombre contó en una emotiva nota el origen de esa idea y la militancia de su hijo y lo hizo por la absurda acusación el conducto Marcelo Tinelli, quien en vivo amenazó al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

"Este es mi hijo Tiago Ares, el diseñador de - Qunita -, quién en una clase se enteró que el mayor índice de mortalidad infantil en zonas marginales de nuestro país, se debe a lo que se denomina "COLECHO" , y no por desnutrición como solemos pensar a priori. A partir de ahí su sensibilidad lo llevó a investigar en el mundo entero que había para bajar este índice. Con su grupo de diseñadores trabajaron denodadamente y poniendo dinero para realizar prototipos hasta llegar a: WAWA, ése es el nombre que el había elegido para su sueño, que por temas de patentes, no se pudo usar. Tiago era un militante muy importante como diseñador gráfico de la Cámpora desde el secundario en el Nacional Buenos Aires", describió Álvaro en una nota que fue difundida en las redes sociales.