Un cierre de listas en la lógica de la unidad en el PJ Bonaerense

Como se había pautado, en la gran mayoría de los municipios se llegó a listas de unidad, en muchos casos encabezadas por los actuales intendentes o por quienes están de licencia en el cargo. Más dificultosos fueron los acuerdos donde el peronismo es oposición, como Mar del Plata, con más de una lista que deberán competir en las internas previstas para el 27 de marzo.

"Habrá lista de unidad en el 99% de los distritos", anticipaban cerca de Máximo Kirchner respecto al cierre de listas distritales en el PJ Bonaerense algunas horas antes de la medianoche. Se cumplía con bastante aproximación. La unidad fue la regla y sólo en contados de los 135 municipios no se acordó lista única. Incluía algunos casos notorios como el de La Plata, dónde luego de difíciles negociaciones se llegó a un acuerdo. Las internas están convocadas para el 27 de marzo.

En un proceso complicado y que llevó su tiempo, Máximo Kirchner el año pasado fue electo presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires dado que encabezó la lista de unidad. Asumió recién después de las elecciones legislativas, el 18 de diciembre, en un acto en el que estuvo acompañado por el presidente Alberto Fernández, quien preside el PJ Nacional. Pero quedaban pendientes de resolver las autoridades partidarias de cada municipio -se trata de los candidatos a consejeros y a congresales-, dato que sirve para definir el poder territorial en el siempre decisivo territorio bonaerense.

El propio Máximo convocó el lunes pasado a un encuentro en La Plata del que participaron funcionarios nacionales cercanos al Presidente como Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Juan Ferraresi, funcionarios bonaerenses como la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de gabinete Martín Insaurralde, el ministro de Desarrollo Andrés Larroque y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por nombrar algunos de los 40 dirigentes de relevancia que se congregaron allí. Máximo los instó a armar listas de unidad en cada uno de los 135 municipios, pero avisó que si no se llegaba a un acuerdo tampoco se debía obturar la posibilidad de competir. Es una lógica que se modificó en el Frente de Todos y marcará la tendencia hacia 2023. Si hay unidad mejor, pero si no se pueden poner de acuerdo se debe habilitar la competencia a todos los que quieran, tal como planteó el Presidente para las PASO del año que viene. Ya no habrá vetos.

Como es habitual, en los municipios donde el peronismo gestiona resultó más sencillo acordar dado que las listas de unidad fueron encabezadas por los intendentes o por alguien de su espacio. Una de las primeras en anunciarlo fue la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, que el miércoles reunió a varios sectores en la boleta "Kirchner es Pueblo". "Representa la unidad de todo el peronismo de Quilmes", anticipó. La secundará el ex intendente y sindicalista histórico de la UOM Francisco "Barba" Gutiérrez.

Insaurralde, de licencia en la intendencia desde que fue convocado por Axel Kicillof para el gabinete provincial, se mostró muy activo durante la jornada y también colocó su rúbrica como cabeza de la boleta en Lomas de Zamora, Lo mismo hizo su vecino Mariano Cascallares, también de licencia en la intendencia de Almirante Brown para asumir una banca de legislador provincial.

Otros intendentes que se pusieron al frente de la lista fueron Alberto Descalzo, de Ituzaingó, Federico Achával, de Pilar, Fabián Cagliardi, de Berisso, Marisa Fassi, en Cañuelas, y Mariel Fernández, de Moreno, quien firmó junto al sindicalista kirchnerista Walter Correa. Hubo casos en los que se respetó la jefatura histórica. Por ejemplo, el diputado Julio Pereyra asumió la conducción del peronismo de Florencio Varela mientras que el intendente Andrés Watson, su sucesor en el cargo, quedó como vice.

Hubo otros jefes comunales que también están de licencia pero para asumir en cargos nacionales, que volvieron a sus pagos para conducir al peronismo local. Fue el caso del titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, en Escobar, y del ministro de Vivienda y Habitat, Jorge Ferraresi, en Avellaneda.

Siempre resulta mucho más complicado resolver una lista de unidad en un municipio en el que no se gobierna, dado que la jefatura del espacio no está tan definida. Sin embargo, en varios distritos que a priori se veían problemáticos hubo acuerdo como en Lanús, donde el camporista Julián Alvarez quedó al tope de la boleta, secundado por Agustín Balladares, del Movimiento Evita.

Como es habitual en este tipo de cierres, pasada la medianoche todavía restaban algunas definiciones. Todo indicaba que habría internas en Mar del Plata, donde el sector camporista de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y su marido Pablo Obeid competirán contra Juan Rapacioli y Manino Iriart, más cercanos al "albertismo".

En cambio, sobre al filo de la inscripción, en La Plata conseguían llegar a un trabajoso acuerdo entre La Cámpora, Victoria Tolosa Paz y el PJ tradicional con una lista que encabezará el legislador Ariel Archanco, cercano a Florencia Saintout.