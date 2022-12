Piquetes hoy: levantaron los cortes y advierten con un acampe contra el bono al Potenciar Trabajo

Las agrupaciones, que consideraron insuficientes los anuncios del Gobierno, advirtieron que podrían convocar a un acampe la semana que viene pero levantaron los cortes en los accesos al centro porteño.

Unidad Piquetera, el conglomerado de organizaciones sociales de Izquierda, dio por concluidas pasadas las 14 horas la serie de cortes y protestas en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de un bono de fin de año "que compense la inflación" y amenazaron con un acampe entre martes y miércoles de la semana que viene en el centro porteño. Las agrupaciones consideraron insuficiente el anuncio realizado por el gobierno nacional de un bono de 13.500 pesos para beneficiarios de Potenciar Trabajo.

Los puentes Pueyrredón y de La Noria, el Acceso Oeste, altura localidad de Morón, y la autopista Panamericana en su intersección con la Ruta 197, en el norte del conurbano bonaerense, eran los epicentros de la jornada de protesta, que provocaba demoras y embotellamientos en el tránsito vehicular. Las medidas se extendieron durante alrededor de cuatro horas.

Con un fuerte operativo de seguridad montado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía bonaerense, los manifestantes comenzaron a concentrarse minutos antes de las 10 en los accesos al Puente Pueyrredón que dan a las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), entre otros lugares.



Las concentraciones de manifestantes provocaron largas demoras a los conductores, -en plena hora pico de ingreso de vehículos al territorio porteño- quienes buscaron entrar o salir de la Capital Federal por otros accesos, como son el Puente Nicolás Avellaneda de La Boca, el Puente Victorino de la Plaza o por la Autopista Buenos Aires-La Plata.



Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) indicó a la prensa: "Este plan de lucha no es solo por el bono miserable de finde año, acá hay gente que se han quedado son programas sociales; hoy hasta los movimiento sociales oficialistas están muy calientes".



"Para nosotros -añadió el dirigente trotkista- este es un Gobierno que ajusta, y le da de baja de los programas de empleo a las familias que solo tienen un Potenciar Trabajo. Pero además lo decimos otra vez, no atienden las demandas de alimentos a los comedores, día 15 y no hay alimentos. Si no hay respuestas vamos a incrementar el plan de lucha".

Noticia en desarrollo