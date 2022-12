"Compás de espera": por qué piqueteros pusieron freno a las protestas

Belliboni indicó que esperan que Desarrollo Social cumpla con la entrega de alimentos, productos navideños y herramientas esta semana.

Unidad Piquetera informó que las organizaciones sociales detendrán reclamos en un "compás de espera" por esta semana, plazo en que Desarrollo Social se comprometió a la entrega de alimentos y productos navideños. Además enfatizaron en la necesidad de que se entreguen herramientas.

"La unidad piquetera resolvió un compás de espera, esto quiere decir que esperaremos hasta la semana que viene el cumplimiento de los mismos. Mientras seguimos reclamando el aumento del programa Potenciar Trabajo, su apertura a los que lo necesitan y un Bono de emergencia para cumplimentar una recomposición de los programas afectados por la inflación", informaron desde Unidad Piquetera con un comunicado.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El miércoles, Tolosa Paz mantuvo una reunión en la sede del ministerio con referentes de UP, integrada por el Polo Obrero (PO), el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

"La ministra realizó algunos compromisos que se verificarán por parte de las organizaciones en el transcurso de las próximas 48 horas. Los compromisos consisten en completar la entrega de los alimentos y de los productos navideños que comenzó a entregar en esta semana con mucha demora el Ministerio, y que se debería completar en los próximos horas Lo mismo ocurre con varios de los proyectos de herramientas que la ministra se comprometió a entregar en los próximos días", informaron.

"La política social no puede estar determinada por el equilibrio fiscal" COMPARTIR:

Por su parte, el referente del Unidad Piquetera Eduardo Belliboni indicó que en el futuro van a volver a tener cruces con el gobierno nacional por lo que consideran como el sometimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Tenemos una diferencia importante con el gobierno nacional, porque la política social no puede estar determinada por el equilibrio fiscal. Hoy el FMI determina qué hay que hacer con las tarifas, qué va a pasar con las jubilaciones y la ayuda social. La frase que decía primero los últimos no se cumple", expresó.

De acuerdo a los dirigentes sociales, en el encuentro en Casa Rosada "se avanzó en el levantamiento de programas sociales a compañeros que fueron dados de baja en forma equivocada por parte del ministerio. Esos compañeros volverán a ser ingresados al cobro la próxima fecha correspondiente".

Tolosa Paz: "No habrá más altas en el Potenciar Trabajo"

Victoria Tolosa Paz ratificó el miércoles que no habrá nuevas "altas" en el programa Potenciar Trabajo y garantizó que su cartera construirá una agenda en los próximos meses con Unidad Piquetera (UP) enfocada en "darle mucha potencia a las unidades productivas" territoriales, en "actividades comunitarias y de terminalidad educativa".



"Hay un trabajo fuerte con todos los movimientos sociales. No hay más altas de Potenciar. La agenda que tenemos para construir con Unidad Piquetera es darle mucha potencia a las unidades productivas que tienen en el territorio y también las actividades socio-comunitarias y a la terminalidad educativa: un capítulo que nos va a ocupar mucho en enero y febrero", sintetizó la funcionaria, al término del encuentro.