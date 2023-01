Kicillof: "El descubrimiento del petróleo offshore cambia la matriz productiva de PBA"

El gobernador bonaerense brindó detalles del descubrimiento del petróleo offshore en el yacimiento CAN 100, a unos 400 km de Mar del Plata.

El gobernador Axel Kicillof destacó que el descubrimiento del petróleo offshore en el yacimiento CAN 100, a unos 400 km al sur de Mar del Plata "cambia la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires". En diálogo con El Destape, el mandatario adelantó que buscarán diversificar la producción sin descuidar el medioambiente.

El mandatario explicó brindó detalles del descubrimiento del petróleo offshore en el yacimiento CAN 100, a unos 400 km al sur de Mar del Plata. Se calcula que solo en ese yacimiento habría un potencial para generar 200.000 barriles de petróleo diarios, una producción similar a la que tiene YPF en todo el país.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Incluso, y según indicó la Secretaría de Energía, las reservas en la Cuenca Norte se estiman en 31.000 millones de barriles de petróleo, lo que equivaldría a generar ingresos por 31 billones de dólares, con un barril a 100 dólares.

En ese sentido, Kicillof remarcó la importancia de dicho descubrimiento: "Imagínate por un minuto que todo lo que se ve en perspectiva exista. Dicen que - el petróleo offshore en el yacimiento CAN 100 - es una vez o dos veces como Vaca Muerta". "Es un cambio radical en la matriz productiva, no sólo de Mar del Plata o de toda esta región, sino de toda la Provincia de Buenos Aires", afirmó.

Por otra parte, el mandatario explicó cuáles son los proyectos de su gobierno para llevar adelante la explotación de petróleo: "Nosotros queremos diversificar la matriz productiva y cuidando el medio ambiente a rajatabla".

Una disputa que llegó a la Justicia

La Justicia Federal de Mar del Plata reconfirmó días atrás la autorización para el comienzo de la exploración petrolera en el Mar Argentino. La Cámara Federal de Apelaciones declaró "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por organizaciones ambientalistas, luego que la propia Cámara levantará la medida cautelar que mantenía frenada la prospección sísmica.

Vale remarcar que el 5 de diciembre pasado, la misma Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó la cautelar que impedía el inicio de las tareas de exploración sísmica frente a las costas bonaerenses por parte de la empresa noruega Equinor en conjunto con la estatal YPF. Con este fallo, se revocaba la decisión del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, que en octubre pasado había sostenido la medida cautelar al considerar "incumplidos" dos requerimientos impuestos por el tribunal de alzada.

Así, la Cámara Federal de Apelaciones habilitó que inicien las tareas en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 bajo una serie de "condiciones esenciales" para "velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca y "por la tutela del Agujero Azul", áreas de gran biodiversidad que se superponen con las áreas de exploración.

De esta manera y para iniciar la explotación, "deberán incluirse, como Observadores Permanentes, a miembros del equipo 'Pampa Azul', en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades".

Las actividades de prospección sísmica "no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a 50 km del sector que comprende la zona denominada 'Agujero Azul'". En tanto, las actividades propias del proyecto "deberán suspenderse inmediatamente, ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución".