El día que Santiago Cafiero se peleó con su abuelo Antonio por el matrimonio igualitario

Después de hacer un repaso sobre el escenario político actual desde su rol como parte de la gestión de Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero contó cómo fue el día en el que se peleó con su abuelo por la ley de Matrimonio Igualitario.

Proveniente de una familia histórica de profesionales y políticos, Satiago es nieto de Antonio Cafiero, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, quien fue además diputado, senador y tuvo un breve paso por la Jefatura de Gabinete durante la crisis de 2001.

Por eso, en una entrevista con el sitio FiloNews, relató cómo en el año 2010, en pleno debate por la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, tuvo un tenso cruce con su familia y especialmente con su abuelo por ese tema.

"Cuando se votó yo era concejal de San Isidro, integraba un bloque de dos concejales y habíamos logrado la banca hacía poquito. El Concejo Deliberante de San Isidro queda a la vuelta del Episcopado, un lugar histórico, donde está la Catedral y todo lo que implicaba en ese momento", aseguró.

Y profundizó: "Yo por convicción y militancia presenté un proyecto avalando el Matrimonio Igualitario, una normativa que era para dar un debate político. Obviamente que todo San Isidro se puso en contra, me llenaron las tribunas y me putearon. El bloque se me rompió y quedé solo. Mi viejo era embajador en el Vaticano".

"Cuando salió en los medios, mi abuelo, que era de otra época, me llamó. Llegué a verlo y tenía todo el diario remarcado en rojo. Me decía '¿Qué hiciste, Flaco?'. '¿Qué Tony? ¿Qué pasa?'. 'Dicen que estás a favor de esto'. Y le dije: 'Sí, sí. Yo estoy a favor'. 'No podés poner el apellido nuestro a favor de esto', me dijo y le respondí: 'Mirá Tony, escuchame una cosa. Hay cosas de mi generación que vos no vas a entender. Como hay cosas de tu generación que no voy a entender'. 'Bueno, bueno. Tenés razón', me dijo. Y semanas después salió, no a apoyar, pero a no tirar piedras", contó entre risas Cafiero.