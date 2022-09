Mesa de diálogo: Kicillof no descarta convocar a los intendentes de la PBA

Luego que el gobierno nacional convocara a una gran mesa de diálogo a la oposición, el mandatario bonaerense se refirió a la posibilidad de hacer lo mismo en la provincia más poblada de la Argentina.

En las últimas horas el gobierno nacional convocó a una gran mesa de diálogo a la oposición, mediante Eduardo "Wado" De Pedro, y con aval de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la posibilidad de armar una gran mesa con los intendentes.

El atentado a la Vicepresidenta en la provincia de Buenos Aires mostró una postura política mucho más unánime ya que salió rápidamente a repudiar lo ocurrido. En ese sentido, el martes por la tarde, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados sesionó y, por unanimidad, se emitió un proyecto de declaración que repudiaba el intento de magnicidio contra Cristina Fernández.

Kicillof dijo: "Acompañé todo lo que pasó en la Legislatura donde todas las fuerzas representativas repudiaron". Es decir, "a nivel legislativo se hizo", por lo que "a nivel ejecutivo tal vez los intendentes podríamos hacer algo".

Consultado por El Destape sobre armar una gran mesa de diálogo con la oposición indicó que tienen que "buscar los espacios comunes", y convocó a la misa del próximo sábado "a todos los espacios políticos". "Convocamos a quien quiera venir, no va a tener ninguna expresión partidaria", manifestó, aunque aclaró que "obviamente hay un sector que está más afectado porque el atentado fue a Cristina, pero convocamos a todos los espacios".

Las declaraciones del Gobernador fueron luego de hacer inaugurado un nuevo edificio escolar para el JIRIMM 1, la Escuela Primaria 35 y la Secundaria 9, en Magdalena. Allí, el intendente radical, Gonzalo Peluso acompañó el acto, repudió el atentado contra Cristina Fernández y, en sintonía con Kicillof dijo que "más allá de lo que dicen los medios de comunicación, hay un realidad distinta. Nosotros tratamos de dar un mensaje constructivo y conciliador".

"Si había algo que la dirigencia política y la sociedad había solucionado era dirimir la política a través de la violencia; el hecho del 1 de septiembre puso en duda todo ese escenario", remarcó.

El viernes por la tarde y en el distrito de Balcarce, los intendentes que forman parte del Foro de Juntos volverán a reunirse. Peluso, quien irá como uno de los dirigentes del radicalismo, reconoció que el partido centenario: "Irá con agenda propia".

El radical fue muy crítico con la postura ambigua del macrismo respecto del intento de magnicidio: "Entre las cosas que estamos planteando es que el Foro de Juntos tome una declaración política de lo ocurrido, porque el hecho es muy preocupante". "Muchos por prudencia no lo han dicho, pero muy pocos argentinos se dimensionan lo que hubiera pasado si a ese argentino le funcionaba la pistola. No dimensionan cuando hacen declaraciones en las cuales no estamos de acuerdo", agregó.

¿Axel 2023?

Consultado por los medios sobre una reelección de cara al año que viene, el Gobernador reconoció que el miércoles por la tarde, durante una reunión con intendentes del Frente de Todos de la segunda sección electoral, se habló del tema. "Se habló de la reelección", afirmó.

Sin embargo, el mandatario le bajó el tono y dijo que "es prematuro hablar de candidaturas". "No lo digo para hacerme el distraído lo digo porque realmente falta mucho, sobre todo para los que estamos en funciones". "Yo soy Gobernador, no es que quiero ser, y la ejerzo en este momento", explicó.