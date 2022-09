Las clases comenzarán el 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires

Lo confirmó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. Se cumplirán así los 190 días de ciclo lectivo.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, confirmó que "las clases en la provincia de Buenos Aires iniciarán el próximo 1 de marzo, cumpliendo los 190 días de ciclo lectivo".Además, manifestó que "el Gobierno demuestra el interés por la educación con el presupuesto y construcción de escuelas".

"Hay un acuerdo del Consejo Federal de Educación de empezar las clases el 1 de marzo, fue un acuerdo que tuvo el consenso en la última reunión", explicó en declaraciones a Radio Cooperativa 770 y agregó que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre tiene esa intención de diferenciarse, pero nosotros no vamos por ese lado".

Al referirse al inicio del ciclo lectivo 2023, que tendrá dos días de diferencia entre CABA y el resto de los distritos, Sileoni manifestó: "Nosotros demostramos nuestro interés por la educación con presupuesto y construcción de escuelas. La ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia a un discurso más efectista, en este caso, tiene dos días más de clase, y no me parece mal".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido, agregó que "buena parte del país empezará el 1 de marzo" y explicó que la fecha de finalización del ciclo 2023 será para toda la Argentina "el 22 de diciembre".

"Son 190 días, es un consenso que venimos sosteniendo, los 180 días obligatorios pero con una tendencia de que cada año se añadan más días, ya que con la pandemia nos dimos cuenta que el día de clases es insustituible, hay que cuidarlo", aseveró el ministro.

En cuanto al comienzo en marzo, Sileoni dijo que Buenos Aires es "una provincia receptora de turismo y eso se tiene en cuenta, al igual que lo ha tenido en cuenta el Consejo Federal para toda la Nación". "Al empezar el 1 de marzo, son 190 días, es una duración de ciclo lectivo importante, nosotros en poco tiempo más añadimos la extensión de jornada, incorporamos centenares de escuelas a la doble jornada, son más días, más horas. La pandemia ha dejado aprendizajes caídos y hay que recuperarlos", aseguró.

El intento de magnicidio a CFK y el debate en las escuelas

Por otro lado, el titular de la cartera educativa bonaerense defendió que se trate en las escuelas lo vinculado a los discursos del odio, en base a lo ocurrido tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Nos estamos dando cuenta que no fue un loquito suelto, y que, si hay un plan para matar a una Vicepresidenta, eso se llama intento de magnicidio y, a mi juicio, es rozar un límite tras el cual está la oscuridad", opinó el funcionario.

Sobre este punto, Sileoni expresó: "Si hubiera salido la bala no estaríamos desarrollando esta conversación, ¿Cómo que eso no entra en la escuela?". En ese marco, consideró que parte de la oposición "no entiende que la escuela no le abre la puerta a esos temas, sino que los chicos son los que lo llevan".

"Hay un profundo desconocimiento de lo que pasa en las aulas", dijo el ministro y manifestó que un profesor, ante una pregunta sobre la temática, "debe dar su palabra, puede dar su opinión, sería una hipocresía esconderla, pero debe garantizar que todas las voces e interpretaciones se expresen y dejar un final abierto".

"Los discursos de odio no los inventó Cristina Kirchner, tienen 30 años en la literatura internacional, tampoco somos necios; un discurso de odio no es lo mismo que una acción, pero también hay mucho consenso que en que los discursos de odio van preparando las acciones de odio", indicó.