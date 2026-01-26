EN VIVO
La provincia de Buenos Aires lanza créditos para pymes con tasas bonificadas

El gobierno bonaerense abrió una convocatoria de créditos para pymes con tasas bonificadas. Conocé cómo acceder a la línea de financiamiento.

26 de enero, 2026 | 15.07

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a cargo de Augusto Costa, anunciaron este lunes la convocatoria para las líneas de créditos “Provincia en Marcha”, dirigidas a sectores productivos bonaerenses. Se trata de una línea del Banco Provincia con bonificación de tasas a cargo de la cartera productiva provincial. Recientemente, las tasas de referencia descendieron: Repyme inversión se encuentra en 51% y Repyme capital de trabajo en 42%.

La línea “Provincia en Marcha” del Banco Provincia otorga créditos de hasta $250 millones para inversión y hasta $50 millones para compra de insumos industriales, con reciente baja de tasas. En ese sentido, los préstamos de hasta $250 millones tienen hasta 10 puntos de bonificación de tasa -es decir, que la tasa bonificada para la línea base puede alcanzar los 41 puntos porcentuales. 

En tanto, cuando se trate de préstamos para inversiones en agrupamientos industriales y en proyectos sustentables, la bonificación de tasa puede llegar a 15 puntos porcentuales, alcanzando así una tasa bonificada de 36%. Cada crédito cuenta con montos máximos por empresa de hasta $250 millones.

Además, se ofrece una línea de financiamiento para compra de insumos industriales, que busca acompañar en la adquisición de insumos y servicios empleados en los procesos productivos, provistos por empresas bonaerenses. En este caso, el monto de los préstamos será de hasta 50 millones de pesos, y podrán alcanzar una tasa del 33,6% anual fija.

Con la política de financiamiento Provincia en Marcha, la Provincia continúa apoyando a los sectores productivos y brindando herramientas para el fortalecimiento y crecimiento de la actividad ante un contexto adverso. Para acceder a la convocatoria y obtener más información sobre los créditos, ingresar en gba.gob.ar/produccion/creditos_pem

Al respecto, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, dijo que “en un contexto económico complejo, desde Banco Provincia seguimos cumpliendo el mandato que nos dio el gobernador Axel Kicillof: ser una herramienta concreta para sostener la producción, el empleo y la inversión en todo el territorio bonaerense”. Y agregó: “Con estas líneas de financiamiento y la bonificación de tasas que aporta el Ministerio de Producción, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las pymes, que son el corazón del desarrollo provincial, y acercamos soluciones que les permitan invertir, crecer y generar trabajo”.

La línea de Inversión productiva está orientada a financiar proyectos vinculados con la incorporación de bienes de capital, obra civil, instalaciones e infraestructura. En tanto, la línea de Agrupamientos industriales acompaña proyectos de inversión de empresas radicadas en estos espacios. La línea de Proyectos sustentables está destinada a iniciativas de inversión con impacto ambiental.

