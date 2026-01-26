La provincia de Buenos Aires lanza créditos para pymes con tasas bonificadas

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a cargo de Augusto Costa, anunciaron este lunes la convocatoria para las líneas de créditos “Provincia en Marcha”, dirigidas a sectores productivos bonaerenses. Se trata de una línea del Banco Provincia con bonificación de tasas a cargo de la cartera productiva provincial. Recientemente, las tasas de referencia descendieron: Repyme inversión se encuentra en 51% y Repyme capital de trabajo en 42%.

La línea “Provincia en Marcha” del Banco Provincia otorga créditos de hasta $250 millones para inversión y hasta $50 millones para compra de insumos industriales, con reciente baja de tasas. En ese sentido, los préstamos de hasta $250 millones tienen hasta 10 puntos de bonificación de tasa -es decir, que la tasa bonificada para la línea base puede alcanzar los 41 puntos porcentuales.

En tanto, cuando se trate de préstamos para inversiones en agrupamientos industriales y en proyectos sustentables, la bonificación de tasa puede llegar a 15 puntos porcentuales, alcanzando así una tasa bonificada de 36%. Cada crédito cuenta con montos máximos por empresa de hasta $250 millones.

Además, se ofrece una línea de financiamiento para compra de insumos industriales, que busca acompañar en la adquisición de insumos y servicios empleados en los procesos productivos, provistos por empresas bonaerenses. En este caso, el monto de los préstamos será de hasta 50 millones de pesos, y podrán alcanzar una tasa del 33,6% anual fija.

Con la política de financiamiento Provincia en Marcha, la Provincia continúa apoyando a los sectores productivos y brindando herramientas para el fortalecimiento y crecimiento de la actividad ante un contexto adverso. Para acceder a la convocatoria y obtener más información sobre los créditos, ingresar en gba.gob.ar/produccion/creditos_pem.

Al respecto, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, dijo que “en un contexto económico complejo, desde Banco Provincia seguimos cumpliendo el mandato que nos dio el gobernador Axel Kicillof: ser una herramienta concreta para sostener la producción, el empleo y la inversión en todo el territorio bonaerense”. Y agregó: “Con estas líneas de financiamiento y la bonificación de tasas que aporta el Ministerio de Producción, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las pymes, que son el corazón del desarrollo provincial, y acercamos soluciones que les permitan invertir, crecer y generar trabajo”.

La línea de Inversión productiva está orientada a financiar proyectos vinculados con la incorporación de bienes de capital, obra civil, instalaciones e infraestructura. En tanto, la línea de Agrupamientos industriales acompaña proyectos de inversión de empresas radicadas en estos espacios. La línea de Proyectos sustentables está destinada a iniciativas de inversión con impacto ambiental.