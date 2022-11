Kicillof criticó a Macri por oponerse a la ley del Bapro: “Es un caprichoso y ni siquiera leyó la ley”

El gobernador bonaerense realizó una conferencia de prensa y se refirió al proyecto de ley que restituye el 82% móvil del régimen de jubilaciones del Banco Provincia y que el PRO se niega a votar: “Que Macri vaya a hacer de halcón a otro lado”, dijo. La Coalición Cívica tampoco acompañará. La UCR será la que desempate.

El gobernador Axel Kicillof realizó una conferencia de prensa y se refirió al proyecto de ley que envió a la Legislatura bonaerense para restituir el 82% móvil en el régimen de jubilaciones del Banco Provincia. “Macri se metió en un zoom y pidió que esta ley no se vote”, dijo y afirmó: “Que vaya a hacer de halcón a otro lado, no en la provincia de Buenos Aires”.

“Necesitamos que la oposición deje atrás el oportunismo y vote para que podamos solucionar un problema que generó el Gobierno anterior”, dijo y agregó que “la Ley 15.008 fue un acto irresponsable e intempestivo del Gobierno anterior para avanzar con un ajuste contra los trabajadores del Banco Provincia”.

En tanto, el mandatario detalló que “el proyecto de modificación de la Ley 15.008 es el resultado de un acuerdo alcanzado para realizar un esfuerzo compartido”. En ese sentido indicó que “es una ley muerta que nos dejó el Gobierno de Vidal”. De la conferencia participaron también el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobernador explicó que “los trabajadores presentaron medidas cautelares y la justicia les dio la razón, por eso digo que es una ley muerta. La ley no existe más, no sirve. Macri, Vidal suelten, no va más”.

Respecto del proyecto de ley PE 10/21-22 que se debatió en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense afirmó que “la oposición propuso cambios y los hicimos, y después decidieron no votarla porque apareció Mauricio Macri en un zoom y se negó a votarlo. Otro capricho, otra irresponsabilidad, otro acto de oportunismo”.

“Necesitamos que vayan al recinto y voten, dejando atrás esta actitud que solo busca sacar un provecho político haciéndole daño al Banco Provincia, los jubilados y el Tesoro provincial”, finalizó.

Los números en cuestión

La reforma de la ley se debe a que en 2017 y durante el mandato Vidal, Cambiemos eliminó la movilidad jubilatoria de los y las trabajadoras del Bapro. Por ese motivo desde 2017 a la fecha se presentaron cerca de 5.000 recursos de amparo ante el sistema judicial.

“Hay 5 mil cautelares y 11 mil a la espera”, afirmó Sergio Palazzo y agregó que “queremos que este miércoles se trate el proyecto en la Cámara y que quede en claro quién va a querer que la Provincia se haga cargo de pagar de tener que poner 400 mil millones de pesos”.

El gobernador dijo que “si la ley se hubiera votado el déficit de la caja hubiese sido un 25% más bajo”, y agregó que “sino se aprueba la ley vamos a estar en un quebranto, que va a significar un aporte del gobierno provincial de 400 mil millones de pesos, es la provincia la que tendría que capitalizar al Banco en esa cifra”. “Y si se hace lugar a los planteos judiciales el impacto sobre las arcas de la Provincia serían de 41 mil millones de pesos a octubre de 2022”, retrucó.

UCR: ¿aliada o detractora?

La semana pasada y a través de un comunicado oficial, el macrismo bonaerense manifestó que “su apoyo a la ley 15008 sancionada en el año 2017 durante el gobierno de María Eugenia Vidal y manifiesta su firme rechazo a cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen”.

Para el PRO, “la caja del Banco Provincia tenía un déficit financiero, crónico y estructural, ya que los aportes y contribuciones previsionales sólo financiaban alrededor de la mitad del gasto que implica el pago de jubilaciones y pensiones”.

A minutos de haber finalizada la conferencia de prensa, la Coalición Cívica bonaerense también se expresó sobre el tema y señaló que, si bien respeta el proceso convocado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para la reforma jubilatoria del Bapro, “no acompaña propuestas de Kicillof”.

“No vamos a acompañar aquellas propuestas que han sido elevadas por el gobernador Axel Kicillof que avanzan en las reformas de la caja jubilatoria sobre aspectos que hoy no son objeto de controversia jurídica y que, en definitiva, terminan recayendo sobre las espaldas de todos los bonaerenses vía aportes presupuestarios o aportes adicionales que debe hacer el Banco de la Provincia, que es el banco de todos los bonaerenses”, expresaron.

De esta manera, la Unión Cívica Radical tiene en sus manos la posibilidad de ser aliada del Gobierno bonaerense y aprobar la reforma. Por ahora, el partido correligionario no se expidió sobre el tema. Consultado por El Destape, Kicillof dijo que “está habiendo acercamiento con todos los sectores, no yo personalmente pero sino desde lo legislativo”. “Informalmente la resistencia a la ley es justamente de los que ocasionaron el problema que es el PRO”, remarcó.

El diputado nacional Sergio Palazzo fue más concreto y reconoció que desde La Bancaria, “hablamos con legisladores de la UCR y todo se dinamitó en el zoom de Macri”. “Les pido a los legisladores radicales que reconozcan que en ese tiempo estaban dispuestos a avanzar en esa solución. Les pido que no se dejen mandonear por un niño rico de Capital que se roba la pelota, cuando el partido se estaba jugando con reglas claras”.

Qué dice el proyecto de ley

La norma PE 10/21-22 establece que “la caja de Jubilaciones, subsidios y pensiones del personal del Banco de la provincia de Buenos Aires es una entidad autárquica de derecho público con economía y financiera, con un sistema de reparto basado en el principio de la solidaridad, y administrada en forma conjunta por la provincia de Buenos Aires, representantes del Banco y sus personas afiliadas”.

El artículo 13 señala que el Estado provincial garantizará las prestaciones establecidas que se financiarán mediante fondos provenientes del “aporte personal del 16% a cargo de las personas afiliadas activas, la contribución obligatoria del 28% a cargo del Banco sobre las remuneraciones que integran el haber de las personas empleadas, el aporte del personal del 12% a cargo de las personas jubiladas y pensionadas sobre sus haberes previsionales. Dicho aporte podrá ser reducido por el directorio de la Caja de hasta el 2% siempre que el resultado operativo financiero de la Caja sea superavitario”.

Durante la conferencia, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo explicó que “el proyecto de modificación recupera el pago del doble beneficio; restituye el derecho de las mujeres de jubilarse a los 60 años; y busca una composición más equitativa del directorio”. Además añadió que “a la restitución del 82% de los jubilados y el 75% de los pensionados, se le suma una mejora en el financiamiento de la caja previsional para abordar el déficit”.

Estuvieron presentes también el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la diputada nacional Claudia Ormachea; y el legislador provincial Mariano Cascallares.