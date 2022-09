Continúa el paro de peajes en la autopista La Plata - Bs.As. y no descartan nacionalizar la medida

La audiencia entre la empresa AUBASA y el sindicato de los trabajadores SUTPA fracasó. Las barreras seguirán levantadas como medida de fuerza y no descartan hacer un paro nacional de peajes ¿Hasta cuándo seguirá el conflicto?

Por cuarta vez desde que comenzó el paro de los trabajadores de las autovías bonaerenses, la empresa estatal AUBASA y el sindicato SUPTA se vieron las caras en un audiencia que tuvo al ministerio de Trabajo de la Nación como interlocutor entre las partes. Tras el encuentro de este martes, no hubo acuerdo y desde el gremio afirmaron a El Destape que "continuarán con el paro", es decir, seguirán "con las barreras levantadas" en la autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas del Corredor Atlántico.

Además informaron que "comenzamos a realizar asambleas en todos los peajes del país", por lo que "no descartamos hacer un paro nacional". Desde el sindicato ratificaron que "queremos que lo saquen a Ricardo Lissalde (presidente de la empresa estatal AUBASA)". "Dar el brazo a torcer es avalar a un dictador a cargo de una empresa", agregaron.

Según pudo averiguar este medio, el Ministerio de Trabajo de la Nación "multará" al gremio que tiene como referente a Facundo Moyano, por "no haber acatado las conciliaciones obligatorias". Al respecto, el propio Facundo Moyano participó de la audiencia de este martes por la mañana y, a la salida, habló con los medios presentes.

"Querían que acatemos una conciliación obligatoria de un conflicto que ya lleva meses. Hay un presidente (Ricardo Lissalde) anti-trabajador que designaron por un acuerdo político entre Sergio Massa y Axel Kicillof. Es llamativo en un gobierno peronista que no se sabe a quién responde, nadie se hace cargo, ni el gobernador se hace cargo, ni los funcionarios del ministerio se hacen cargo, está todo el gobierno loteado", dijo al canal A24.

Además afirmó que "están destruyendo todo el sistema de autopistas. Un argentino que no pasó nunca por una autopista o corredor vial la está pagando con sus impuestos. Es el populismo berreta que hace este pseudo peronismo. Le dicen a la gente 'no subimos las tarifas' porque le queremos dar un beneficio y lo que hacen es robar la plata de los impuestos que pagan".

"Si son peronistas que hagan peronismo. Estamos cansados del chamuyo del gobierno, que hagan peronismo de la gente. ¿Dónde está el peronismo? Están haciendo todo para que vuelva la derecha", señaló.

En tanto, desde AUBASA reconocieron que "en la audiencia no se avanzó mucho", y que "como el sindicato no levantó la medida de fuerza no se discutió ninguno de los puntos". El próximo lunes se realizará la quinta audiencia entre las partes.

El Destape se comunicó con autoridades de la empresa estatal y, sobre la posibilidad que el actual presidente Ricardo Lissalde "deje el cargo" como lo solicita SUTPA, manifestaron que "es un tema que lo decide el Gobernador; el presidente de la empresa está designado por la provincia de Buenos Aires, lo que se está planteando no es un conflicto laboral".

Una disputa política detrás del paro

Ricardo Lissalde es un dirigente que forma parte del Frente Renovador, es decir, responde a Sergio Massa. El gremio, que tiene como figura más visible a Facundo Moyano, quien está en plena disputa en términos políticos con el massismo.

"Es un problema que tiene que solucionar el massismo", confesaron a este medio funcionarios del Frente de Todos. Lo cierto es que el conflicto continúa en crecimiento y no se sabe cuándo finalizará.

El próximo lunes 31 de octubre el gobierno bonaerense llamó a una audiencia pública en la que se prevén aumentos del 90% a partir del 1 de diciembre, y del 35% a partir del 1 de marzo de 2023. "Son fuertes saltos pero recupera lo que no se aumentó durante la pandemia, donde se mantuvieron las tarifas dada la situación que vivíamos", indicaron a este medio fuentes gubernamentales. Aumentar es un punto (sino el único) en común entre las partes.

"A partir de nuevas licitaciones públicas y eliminación de intermediarios en los distintos servicios que ofrece la empresa como corte de pastos, seguros, programas informáticos, ropa de trabajo y demás, se han ahorrado anualmente $825.221.559 y u$s 376.600", informaron desde el entorno de Kicillof. "En la empresa no hubo despidos ni reducción de personal", retrucaron.