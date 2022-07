Sergio Maldonado: "La Corte paralizó la causa por Santiago hace dos años"

Se cumplen 5 años de la desaparición forzada y muerte del artesano en medio de un operativo de Gendarmería.

Sergio Maldonado denunció que la causa por la desaparición forzada de su hermano Santiago está paralizada desde hace dos años a la espera de que se designe un juez y acusó que la represión contra los pueblos originarios continúa, pero ahora en manos de los propietarios de la tierra. A cinco años de la ausencia del joven artesano realizarán un acto para pedir justicia y continuar por la lucha de los derechos humanos.

"La causa judicial está paralizada en la Corte desde marzo de 2020 a la espera de que se asigne un juez y se investigue como desaparición forzada", explicó Sergio Maldonado en diálogo con El Destape.

El familiar explicó que no cambió nada pese a la asunción del peronismo en el poder. «No cambió nada, por el contrario: hace pocos días, Macri de visita en Bariloche dijo que van a erradicar la RAM, algo que no existe pero que cada vez que lo necesitan sacan a relucir un enemigo interno que no existe», explicó.

Acerca de los conflictos por la tierra en el sur de la Argentina, Sergio Maldonado contó que cambió la metodología de represión que ahora queda en manos de los supuestos propietarios que cuentan con el blindaje estatal. "Es una confrontación que se viene dando sin necesidad de usar las fuerzas de seguridad del Estado. Hay una instalación de hacernos creer que hay buenos vecinos y malos vecinos. Se deja en manos de los particulares, se liberan zonas para que los particulares defiendan la propiedad privada y puedan terminar con la vida de una persona como pasó en El Bolsón la semana pasada".

"Hay un discurso de odio que viene en aumento y que no sabemos en qué va a terminar. Si va a seguir avanzando, si va a quedar en las redes sociales, si va a terminar con la defensa en la calle. La única manera de seguir es mantenerse de forma unida en las calles sosteniendo la defensa de los derechos humanos en la calle", expresó.

El lunes 1 de agosto se cumplen cinco años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Cushamen, Chubut, en medio de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional contra los pueblos originarios. El lunes se hará un acto en homenaje a Santiago en la Plaza de Mayo desde las 17. Tocarán las bandas Las manos de filipi, La Delio Valdez, La Chilinga y Malena D´Alessio en bandada.