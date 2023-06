Patricia Bullrich ninguneó la entrada de Schiaretti: "Una cosa es ampliar y otra amontonar"

La precandidata a presidenta aseguró que la posibilidad de un acuerdo con el gobernador de Córdoba genera "confusión" de cara a las elecciones.

La precandidata a presidenta de PRO Patricia Bullrich se refirió a la posible incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a las PASO de Juntos por el Cambio y sostuvo que genera "confusión" a los votantes. Remarcó que "una cosa es ampliar y otra amontonar".

“Me parece que una cosa es ampliar y otra amontonar. El día 25 de junio tenemos una elección en Córdoba y 88 lugares donde competimos con Schiaretti y la gente está con una confusión enorme. Estas cosas de último momento generan mescolanza. No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba que está luchando para ganarle a Schiaretti, que está hace 24 años”, lanzó Bullrich a CNN Radio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre la posibilidad de un acuerdo con el gobernador cordobés para alcanzar la gobernabilidad en una eventual gestión de Juntos por el Cambio, Bullrich enfatizó que "el acuerdo de gobernabilidad se puede hacer sin destruir lo que construimos hasta ahora en Córdoba. Si hacemos esto, vamos a perder en Córdoba. Esto parece que se da más por la necesidad de algunos dirigentes”.

“Es un problema que algunos quieren decidir sin que se discuta. Yo me enteré por los diarios. Acá se está generando ruido de quienes están tratando de dar vuelta una elección que todos saben que tenemos más apoyo popular", señaló y apuntó: "A mí no me gusta discutir esto. Estoy trabajando para ganar una elección y le muestro a la gente un camino clarito. ¿Qué leyes votó Schiaretti con nosotros? ¿Qué leyes votó con el kirchnerismo? Córdoba votó para sacarle fondos a la Ciudad y votó impuestos tras impuestos”.

En estos momentos, Juntos por el Cambio debate acuerdos políticos de alianzas con otras fuerzas, como la que lidera Juan Schiaretti, de cara al próximo 14 de junio cuando se cumple el plazo del cronograma electoral, previsto para la inscripción de coaliciones. En este marco, el próximo lunes, a las 15, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR), según quedó acordado entre los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora -Gerardo Morales, Federico Angelini, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro- en un encuentro virtual que mantuvieron en las últimas horas.

El debate sobre las incorporaciones comenzó a generar nuevas tensiones hacia el interior de la coalición opositora, ya que los impulsores principales de la idea son los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y del radicalismo Gerardo Morales, pero crea resistencia en el ala dura, representada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Recientemente, el líder de los peronistas republicanos en Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto afirmó que la incorporación al espacio opositor de Schiaretti, no se podría llevar adelante si no hay acuerdo interno entre los líderes de esa coalición. Remarcó que "es un tema que se conversó en la última mesa de Juntos por el Cambio". El dirigente político sostuvo que "está pendiente el ingreso de (José Luis) Espert y del partido GEN con (Margarita) Stolbizer" que quedó para ser analizado en la reunión de este lunes de la coalición. "Me parece importante que se discuta a fondo esta cuestión", agregó.

"Evidentemente si hay posiciones contrapuestas complicadas en relación al perfil que tiene que tener Juntos por el Cambio. Hay que analizarlo", planteó. No obstante, indicó que "hay que tener en cuenta que hay elecciones en Córdoba" ya que "el día 13 va a haber que presentar la propuesta de integración electoral y no hay mucho tiempo, hay que escuchar al PRO también a ver qué posición tiene".

"Las sumas tienen que servir para ampliar la coalición. Esto nos tiene que servir para ganar las elecciones. Si hacemos análisis de las encuestas nos damos cuenta que hemos perdido ciertas perspectivas. Un golpe de timón, un cambio de agenda sería algo positivo. Pero no se puede hacer si hay ideas contrapuestas de los líderes", explicó. En tanto, indicó que "la incorporación de un sector que proviene del peronismo, no puedo estar en desacuerdo".