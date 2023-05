Patricia Bullrich le respondió a Alberto Fernández: "No saben qué inventar"

Desde su cuenta de Twitter, la ex ministra de Seguridad no se despegó de la denuncia por el presunto borrado del celular pero apuntó contra el mandatario.

La expresidenta del partido PRO Patricia Bullrich salió al cruce de las acusaciones que hizo contra ella el presidente Alberto Fernández por el presunto borrado del celular en el marco del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Son Bullrich y Milman los que tienen que explicar", había dicho el mandatario desde La Rioja. Desde su cuenta de Twitter, la ex ministra de Seguridad retrucó, aunque sin despegarse de la denuncia: "Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno".

La precandidata a Presidenta del PRO aprovechó también la pulseada para mandar un mensaje electoral. "Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba", vaticinó. En la publicación, compartió un artículo del diario La Nación.

Intento de magnicidio contra Cristina: Qué dijo Alberto

Fernández había afirmado que Bullrich debe "dar explicaciones" por las recientes revelaciones de una excolaboradora del diputado Gerardo Milman, quien denunció en sede judicial que debió entregar su teléfono celular para borrar contenido que podría estar relacionado con el atentado contra Cristina. "Cuando leo en los diarios que en el despacho de una diputada se borraban los teléfonos de una empleada para que no queden registros después del atentado a la ex presidenta, la verdad eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa", señaló.



Al participar de una conferencia de prensa brindada en la capital de La Rioja, el Jefe de Estado dijo estar "impresionado con lo que se conoció". Fernández se refirió así a la declaración judicial de Ivana Bohdziewicz, excolaboradora de Milman, quien dijo en Comodoro Py que el borrado de información contenida en su teléfono ocurrió en oficinas que pertenecerían a Bullrich y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de magnicidio.



"Que en el despacho de una dirigente como Patricia Bullrich se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrarle el contenido por temor a que ese contenido pueda verse en la justicia me parece algo vergonzoso. Con todas las letras. En términos institucionales, imperdonable", subrayó. Consultado por la prensa, Fernández sostuvo que no es él quien tiene "que hablar" del tema y estimó "que los que tienen que explicar lo sucedido son Patricia Bullrich y Milman".

"Son los que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo. Valoro mucho el gesto de esa empleada, que sintiendo que podía correr riesgo, se animó a decir la verdad. Con esa verdad podemos saber como se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar", concluyó.