Patricia Bullrich apuntó contra el kirchnerismo por las denuncias contra Mauricio Macri

En medio del escándalo por el espionaje ilegal durante el macrismo y , Patricia Bullrich afirmó que las denuncias que involucran a Mauricio Macri son "un intento de igualación" por parte del kirchnerismo que busca "meter en el barro a un Gobierno que ha sido absolutamente institucionalista".

"Frente a toda la teoría que empezó hace casi ocho meses, del lawfare, de querer limpiar toda la escena de la corrupción del kirchnerismo anulando las causas, la estrategia es `golpeo para intentar que mis causas tengan el mismo valor que las que estoy presentando´", sostuvo la ex ministra de Seguridad en declaraciones radiales, en un intento de justificar las acusaciones contra el ex presidente.

Bullrich insistió en que esos expedientes judiciales "tienen como objetivo generar una especie de empate" por parte del kirchnerismo. Al ser consultada sobre si consideraba que detrás de las causas judiciales estaba la vicepresidenta, Cristina Kirchner, aseguró que "sin dudas" y reiteró que se trata de un "plan de impunidad": "Intentan generar otro debate. Intentan decir que hubo bajo nivel de institucionalidad en el Gobierno de Cambiemos".

Con respecto a la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre presunto lavado de dinero de parte de Macri,la presidenta del Consejo Nacional del PRO manifestó: "Eso de acusar de lavado de dinero sin fundamento alguno, sin ningún tipo de investigación previa es algo tirado de los pelos, en el mismo día en que se intenta expropiar la empresa".

"La inhibición de los bienes que pidió la UIF tiene el objetivo de emparejamiento, de igualación, de barro. No lo vamos a aceptar. No sé si lo quieren meter preso o no, pero va en contra de la teoría que ellos mismos han planteado de que las personas no tienen que ir presas", concluyó.