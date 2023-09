El nuevo cruce de Pablo Moyano a Bullrich: "Odio y desprecio"

El líder sindical de Camioneros volvió a contestarle a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio luego de que ella lo amenazara con meterlo preso.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros y cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, acusó este domingo a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, de querer "volver al pre-peronismo" con propuestas como la reforma laboral, y afirmó que ni con la detención de sindicalistas sería posible llevar adelante ese tipo de medidas.

Se trata de un nuevo cruce entre ambos, luego de que Bullrich dijera este mismo domingo que que en un eventual gobierno suyo Moyano sería "el primero en ir preso".

El nuevo cruce de Pablo Moyano con Bullrich

"Ellos quieren una reforma laboral, sacarnos nuestros derechos y volver al pre-peronismo. Y no lo van a poder hacer por más que nos detengan", manifestó Moyano en diálogo con Radio 10.

"El odio y desprecio que tiene hacia los trabajadores...", apuntó Moyano sobre la postulante de JxC, sobre la que de todos modos dijo que "responderle no tiene sentido".

El referente sindical sostuvo además que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es "claramente el enemigo del peronismo", por lo que llamó a "militar" y "concientizar que los que están en frente vienen por los derechos".

"Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena", dijo y pidió que todos los "sectores del movimiento" salgan "a la calle" porque, alertó, "nos estamos jugando el futuro de millones de argentinos".

Bullrich insistió con sus ataques a Pablo Moyano

Moyano volvió a responder así a Bullrich, quien este domingo reiteró que si el gremialista saliera a "cortar la calle" en un eventual gobierno suyo sería el "primero en ir preso".

"Le digo a Pablo Moyano que, si sale a la calle a impedir que la voluntad popular lleve adelante su programa, será el primero en ir preso. Voy a ir personalmente ante el juez a decirle que este desorden se acabó. La Argentina necesita estar ordenada, no encontrarse con un piquete todos los días. Así que, Pablito Moyano, tenelo en claro: vos cortás la calle y vas en cana", dijo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

El sindicalista del gremio de Camioneros había asegurado ayer que será "el primero en estar en la calle contra la derecha" para "resistir" eventuales despidos y cierres de empresas que se produzcan en caso de que Bullrich o Milei, se impongan en las elecciones del 22 de octubre.

Los cruces previos entre Pablo Moyano y Bullrich

En ese marco, Bullrich le había contestado el último sábado que èl va a ser "el primero en ser detenido cuando viole la ley" si ella gana las elecciones.

"Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", advirtió la ex ministra de Seguridad el sábado. A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".

"Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente", habia dicho el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

Con información de Télam