Funcionaria de Larreta cruzó a Bullrich por criticar la suspensión de desalojos en barrios populares

La titular del Pro repudió el proyecto que suspende desalojos en barrios populares. "Si sos okupa, no te pueden embargar", protestó. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, le recordó que "salió con el consenso del espacio" y que "de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones".

La titular del Pro, Patricia Bullrich, criticó este jueves el proyecto de reforma a la Ley de Integración socio-urbana de Barrios Populares, dio media sanción ayer en Diputados por el oficialismo y la oposición y que busca la suspensión de los desalojos en esas zonas por una década. Sin embargo, la dirigente del "ala dura" del partido amarillo fue cruzada por una funcionaria del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tras la sanción de la reforma de la ley 27.453, que pasará al Senado, la ex ministra de seguridad lanzó por sus redes sociales que "si sos okupa, no te pueden embargar" y que "si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen". Y completó: "No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo".

El contraataque vino por parte de una integrante del Pro, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore."Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina", le planteó la funcionaria larretista. "La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio", comentó, en referencia a la norma que fue extendida para evitar desalojos por diez años.

En ese marco, Migliore señaló que en la Ciudad desde la gestión porteña "venimos llevando adelante la política de integración más importante de la Argentina", y "nivelando la cancha para que el trabajo y el esfuerzo sirvan para progresar".

Respondiéndole directamente a la líder del "ala dura", la ministra señaló que "de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas", pero que reconocen "que hay que ocuparse de estos temas que arrastran décadas", teniendo "un norte de nivelar oportunidades y generar desarrollo". Y completó: "Porque para eso hacemos política en Juntos por el Cambio, para resolver los problemas de la gente y transformar la Argentina".

De esta manera, se revive la disputa interna del partido amarillo de cara a 2023. Tanto Larreta como Bullrich ambicionan con la candidatura presidencial del Pro dentro de Juntos por el Cambios. Ayer, la ex ministra de seguridad le hizo un guiño al radicalismo, uno de los socios de la alianza opositora, tras mostrarse con el titular de ese partido, Gerardo Morales. De esta manera, alimentó las versiones de fórmulas mixtas.

Rodríguez Larreta, por su parte, sigue tratando de desmarcarse de su otrora referente político y endureció sus posturas en la gestión porteña, de cara de acercarse al perfi de Bullrich. Sin embargo, ambos todavía deben sortear la definición que tome el ex presidente Mauricio Macri respecto a competir o no en 2023.

Diputados aprobó la ley de Barrios Populares

La Cámara de Diputados aprobó este miercoles por amplia mayoría la reforma a la Ley Nº 27.453 de Integración socio-urbana de Barrios Populares y la de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que contempla beneficios fiscales para los nuevos emprendimientos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada en 2018, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre. A su vez propone además declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana tuvo sanción por 227 votos afirmativos, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio). Ahora, el expediente pasará al Senado,