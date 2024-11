Bullrich afirmó que no hay infiltrados en las marchas: "Teorías conspirativas"

Las movilizaciones en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei tienen como respuesta un operativo de seguridad, que deriva en episodios represivos. En ese marco, aparece la figura de los infiltrados que generan desmanes y dan lugar al accionar de las fuerzas de seguridad.

La responsable de estos operativos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó que haya infiltrados en las movilizaciones y los consideró parte de una "teoría conspirativa". También consideró que el paro de transporte de esta semana "pasó desapercibido".

“Lo de los infiltrados en las marchas es una teoría conspirativa. Los que llevan adelante la violencia cada vez que se los ha identificado y ha habido detenidos en las marchas, pertenecen a alguna agrupación, el Partido Obrero, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, pero siempre han pertenecido a esas corrientes", declaró en una entrevista en El Destape Mundo 1070. Y acotó: "Esas teorías conspirativas lo que buscan es sacarle la responsabilidad a estos grupos minúsculos que no tiene responsabilidad social y querer armar la conspiración de que hay agentes que quieren generar el caos. De nuestro lado no va a encontrar nunca esa teoría porque no existe”.

Luego, volvió a negar que la policía gaseó a una niña de diez años en la movilización en contra del veto de Milei a la actualización jubilatoria. “Una señora irresponsable uso a la nena de 10 años como escudo. El video es muy claro y lo tiene la Justicia”, acotó.

Por otra parte, insistió en que los dichos de los dirigentes camioneros Pablo y Karina Moyano buscan desestabilizar a la gestión mileista: “Si ustedes escucha que alguien dice que el gobierno se va por las buenas o por las malas, ¿qué entiende de eso? Un paro político lo hace alguien que quiere voltear al gobierno”

Para Bullrich, el paro de transporte "pasó desapercibido" y sostuvo que "no hubo ningún corte en ningún lado" ya que desde su cartera garantizaron "el orden público”. También sostuvo que “hubo 1400 llamadas al 134 con nombres de dirigentes de camioneros que estaban apretando para que no salgan los camiones a la calle" y que "todo está judicializado con nombre y apellido”

Además, la funcionaria justificó los mensajes por altoparlantes en las estaciones de trenes y a través de la aplicación MI ARgentina, en la que se responsabilizó a los gremialistas Pablo Moyano y Pablo Biró (APLA) del paro de transporte. “Durante muchos años hubo señores dueños de la calle, dueños del dinero de la gente, hay sindicalistas que son ricos y este mundo está desapareciendo porque se ha decidido combatirlo. El mundo de los piquetes que se creían dueños y señores de la calle y nosotros decimos actuar en defensa de los argentinos”, reflexionó.

Por otra parte, la ministra respaldó las declaraciones de Milei, quien denominó como un "golpe" impulsado por Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, a la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa. "Yo declaré cuatro horas frente al juez Oyarbide contando con lujo de detalles como había sido esa conspiración donde participaron Duhalde, Alfonsín, la UIA con (José Ignacio) De Mendiguren a la cabeza, (Hugo) Moyano, (Luis) Barrionuevo. Para mi no es una novedad el tema, que hubo reuniones en distintos lugares para voltear a De la Rúa. No estoy inventando algo porque lo dijo el Presidente. Esto yo lo dije en enero del 2002”, indicó.

Finalmente, Bullrich negó que haya un "plan de impunidad" para liberar a genocidas de la última dictadura cívico militar, en referencia a la visita a represores por parte de diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. “No hay ningún plan de impunidad y no hay ninguna irregularidad en esa visita y en eso no hay ningún delito. En el gabinete nunca se discutió darle beneficio a los detenidos por delito de lesa humanidad”, cerró.