El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió al pedido de los gobernadores de suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y aseguró que existe "un consenso unánime" de que se suspendan por el 2021 por la pandemia de coronavirus.

"Me tomé el atrevimiento de consultar a todos los gobernadores sobre las PASO y hubo un consenso unánime de propiciar la suspensión", aseguró el gobernante chaqueño en diálogo con El Destape Radio y afirmó que "hay un consenso unánime de los gobernadores para suspender las Primarias". "Tenemos una agenda sanitaria compleja y el plan de vacunación se ejecutará en el primer semestre del 2021", aseveró.

Respecto al debate en el Congreso, Capitanich indicó que "el cambio en las PASO se tiene que hacer en diciembre, porque no se pueden hacer cambios en material el electoral en año electoral" y aclaró que "la propuesta es suspender las PASO solo para el 2021 por la situación sanitaria". "Se puede cambiar la ley de Financiamiento Electoral, pero tenemos la limitación de que hay que modificarlo en diciembre", remarcó.

Asimismo, adelantó que "desde el miércoles seguramente exista la iniciativa en el Congreso para suspender las PASO" y aseveró que "suspender las Primarias va a requerir un tratamiento express porque tiene que votarse en diciembre".

"No me cabe duda que hay que hacer una reforma sustantiva en la ley de financiamiento electoral. El miércoles entra el proyecto de ley para suspender las PASO y necesita un tratamiento expres antes del 31 de diciembre porque no se puede cambiar ley electoral en año electoral", remarcó y sostuvo que el proyecto debe salir del consenso.