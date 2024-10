El infiltrado que ayudó a Fran Fijap reveló su vínculo con la policía

Iván Matías Cheang, el joven que ayudó al youtuber libertario Fran Fijap a resguardarse en el local de empanadas durante la manifestación contra el veto de Javier Milei a las universidades, negó ser agente inorgánico o tener algún vínculo con las fuerzas de seguridad, aunque admitió haber pertenecido a la Fuerza Aérea y haber sido desvinculado del ingreso a la Policía Federal. Además, reconoció tener afinidad ideológica con el Gobierno y dijo que sería "un honor" ser recibido por el Presidente.

"Yo voy de forma voluntaria a las manifestaciones, no es que soy de las fuerzas (de seguridad). Doy asistencia a las fuerzas o a cualquier personal que pueda llegar a estar herido, tanto del lado de las fuerzas como de otras personas", afirmó Cheang en diálogo con Ari Lijalad en Habrá Consecuencias, por El Destape AM 1070. De este modo, negó cometer el delito de usurpación de título.

"No es parapolicial porque es algo voluntario. Lo hago de corazón y de ser lo más humano posible", agregó, y señaló que, cuando se acerca a las manifestaciones, "les digo a las fuerzas de seguridad que estoy de voluntario". Además, afirmó: "No es solo marchas en donde lo hago yo. Cuando hay algún accidente o algún incendio también colaboro".

"No soy policía voluntario", subrayó al respecto, y señaló que tampoco es agente inorgánico porque eso "lo prohíbe la propia Ley de Inteligencia". "No tengo contactos en el Gobierno", agregó al mostrársele una foto suya junto a la canciller, Diana Mondino, en un acto dentro de la Catedral Metropolitana que no era de acceso público, y aclaró que hizo un curso de técnica legislativa pero que se anotó "por internet".

El joven admitió que cuando va a las manifestaciones se ubica a resguardo detrás del operativo policial, pero añadió que eso "no es ilegal porque hay gente que queda dentro del dispositivo, como los comerciantes del lugar. Además, aclaró que no va armado porque no es portador autorizado, pero reconoció que en la manifestación contra el veto universitario, justo antes de ayudar a Fran Fijap, una tercera persona "de casualidad" le entregó un gas pimienta.

Cheang, sin embargo, reconoció: "Estuve en actividad en las Fuerzas Armadas", específicamente en la Fuerza Aérea. "Yo me di de baja. Tengo miles de psicotécnicos hechos, porque la gente dice 'este está loco'". Aun así, dijo que no está habilitado a especificar qué función cumplió dentro de esa rama de las Fuerzas Armadas.

Luego de eso, relató, hizo "el curso de ingreso a la Policía Federal", pero tras las vacaciones de invierno de 2022 se enteró de que lo "sacaron de la promoción". "No sé qué habrá pasado porque yo no hice absolutamente nada. No tengo sanciones ni reproches administrativos", afirmó. También admitió haber trabajado en ALESA, una empresa de seguridad vinculada a allegados a Mauricio Macri, pero aclaró que ahora se encuentra desempleado más allá de algunas changas.

También admitió haber escrito un tuit en el que manifestaba su interés por ingresar a la Agencia de Seguridad Nacional, pero dijo desconocer que se trata de un organismo perteneciente a la nueva SIDE.

Pese a no tener contactos con el Gobierno, Cheang dijo "compartir las ideas de La Libertad Avanza", como la idea de que "está mal tomar una universidad" o "las reformas como la Ley Bases". En ese sentido, agregó que "sería un honor conocer al Presidente".