La UTA calienta el paro de Transporte: "Nunca dijimos que no nos ibamos a sumar"

El Secretario General de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, adelantó que el viernes definirá en una reunión del consejo directivo del gremio si se suman al paro de transporte que ya cuenta con la adhesión de los tranviarios, los camioneros, los aeronáuticos y los maritimos.

"Nosotros no dijimos ni que sí, ni que no. Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. Nosotros en ningun momento dijimos que no nos ibamos a sumar a la medida de fuerza", afirmó Fernández en una entrevista en El Destape Radio.

Para igualar a la inflación, la UTA reclama un incremento de las paritarias a los empresarios que a su vez exigen al Gobierno que para compensar se suban las tarifas de colectivo o se incrementen los subsidios. "El viernes tenemos una reunión, vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren", sostuvo Fernández.

Además de los gremios del transporte, se sumaron al paro hasta el momento los trabajadores estatales y el jueves se define si adhieren los universitarios. "Hay una baja en la cantidad de pasajeros. La baja en la frecuencia significa menos trabajo para nosotros", agregó Fernández.

El sindicalista dijo que "el Gobierno reconoce que hay deudas pero todavía no le podemos encontrar una solución a este reclamo".

Los otros gremios de transporte ratificaron el paro

El cotitular de la CGT Pablo Moyano y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, encabezaron este martes una reunión de sindicatos del transporte en la que se ratificó el paro anunciado para el miércoles 30 que afectará a casi todo el sector.

Además de Pablo y Hugo Moyano participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (Pilotos de Líneas Aéreas), entre otros sindicalistas del transporte. Allí ratificaron el paro nacional del próximo 30 de octubre en reclamo contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza", se informó en un comunicado.

Se sumó al encuentro el secretario general del sindicato de empleados estatales de ATE, Rodolfo Aguiar, gremio que se sumará a la protesta con una medida de fuerza propia de 36 horas que comenzará el 29 de octubre con una movilización y continuara el 30 adhiriendo al paro del transporte. Estuvo también Alejandro Gramajo, secretario general la UTEP, el sindicato de trabajadores informales que reportan a los movimientos sociales, y que respalda el paro.