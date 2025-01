Luego de una audiencia virtual entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales de AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA por demora en los pagos y "tarifas insuficientes", la parte sindical fue tajante al decir que si la situación continúa de "este modo" avanzarán en medidas de fuerza. Fuentes de la UTA especificaron a El Destape que esperan una respuesta a la brevedad principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

"La situación se está volviendo insostenible. Nos encontramos sin respuestas estatales, e incumplimientos de las obligaciones. No hay nadie que nos dé respuestas a los pedidos para sostener el sistema de transporte", dijeron desde UTA en la reunión del lunes.

En la misma línea, la parte sindical marcó que "al día de la fecha hay empresas que no han podido terminar de abonar los salarios" de los trabajadores. "Desde el sector sindical no estamos en contra de un cambio en el sistema, como se ha dado en todo el resto del país. Si desde el Estado se pretende reducir los subsidios y compensaciones destinadas a los salarios lo comprendemos, pero necesariamente no se puede impedir la libertad de incrementar las tarifas, porque el dinero de nuestros salarios debe surgir de alguno de los recursos que abastecen el sistema", señaló la UTA.

Además, opinaron que "es una barbaridad" la decisión del Gobierno de "cobrar el impuesto al gasoil y no destinarlo al sistema del transporte (Sistau), en carácter de compensación para evitar la suba en las tarifas". "Ese dinero está destinado a compensar la suba de la tarifa", insistieron.

"No podemos permitir que los sueldos de los trabajadores sean la variable para que el Estado sostenga tarifas irrisorias al 35% de lo que vale en el resto del país, aun cobrando el impuesto al gasoil", siguieron y añadieron: "Se ha tenido suficiente paciencia, pero los trabajadores deben percibir sus sueldos de manera completa. Nos encontramos sin presencia de autoridades del transporte, nadie se preocupa por la problemática del transporte".

Paritarias 2025: la UOM cerró un aumento del 12,3% hasta marzo

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró la paritaria de los trabajadores metalúrgicos con un aumento salarial del 12,3% hasta marzo. El entendimiento acordado por el gremio que lidera Abel Furlán establece un incremento escalonado, retroactivo y acumulativo, a partir del 1 de noviembre y hasta fines de marzo.

Las subas se aplicarán de manera acumulativa:

5,5% en noviembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

2% en diciembre, sobre los salarios de noviembre.

1,8% en enero, sobre los salarios de diciembre.

1,5% en febrero, sobre los salarios de enero.

1% en marzo, sobre los salarios de febrero.

El acuerdo fue rubricado con las cámaras empresarias del sector metalmecánico (ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA). Lo pactado también fija una cláusula de revisión salarial que se activará el 15 de marzo. El acta acuerdo ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo y quedaron a la espera de la homologación.