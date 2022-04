La dura advertencia de un sindicalista: "Con la paritaria sola no alcanza"

El referente gremial de los curtidores se distanció de la postura de la CGT en la reunión de ayer con el Gobierno y los empresarios al pedir un bono o un "salario universal" para los trabajadores

El Secretario General de la Federación del Cuero (FATICA), Walter Correa criticó este miércoles la suba del precio de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores al afirmar que "con la paritaria no alcanza", y se diferenció de la postura oficial de la CGT en la reunión que mantuvo ayer con el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) por la inflación al pedir un bono para paliar el efecto de la inflación.

"Soy parte de la CGT y me siento representado por Pablo Moyano en esa reunión", aclaró el referente de los curtidores sobre ese encuentro en declaraciones a El Destape Radio, pero agregó que "hay muchos compañeros y compañeras que no comulgan con estas intenciones de acuerdos de superestructura porque después la realidad es otra".

“Creo que fue más profunda la discusión en el plenario de Merlo que en el Palacio”, añadió el también exdiputado, en referencia a un acto regional de la CGT del que participó también ayer junto al diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Correa, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), el sector gremial más cercano al kirchnerismo, pidió también "mejorar el bolsillo del laburante" porque "con la paritaria sola no alcanza”. "Tuve una paritaria muy buena, de casi el 60%, pero los compañeros van al supermercado y la plata no alcanza. Hay que entender la realidad", lanzó al respecto.

"Me lo nombraste a (Daniel) Funes de Rioja, me hace acordar a los noventa y ya me va a caer mal el desayuno", ironizó además el gremialista. "Él representa a la línea empresarial a la que no le interesa que el pueblo trabajador tenga un salario digno", cuestionó al titular de la UIA y la COPAL; presente en la reunión de ayer con el Gobierno.

El pedido de un bono al Gobierno por la pérdida del poder adquisitivo

En ese sentido, pidió más acciones oficiales para aliviar el efecto de aceleración inflacionaria de los últimos meses. "Si el Estado no le pone un freno a estos sinvergüenzas (por los empresarios), no se entiende", lanzó, para agregar que el Gobierno "tiene que ponerse del lado de los laburantes, como lo dijo ayer Kicillof".

El dirigente gremial siguió de ese modo la misma línea que sostuvo Máximo Kirchner en el acto del martes, en el que el titular del PJ bonaerense dijo que "hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario" y afirmó que la unidad del Frente de Todos "es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes".

"Ahí (en Merlo) lo que se planteó es por qué en 2015 nosotros, los trabajadores del pueblo, estábamos en un promedio de 1.500 dólares (de salario real) y hoy no llegamos a 500", dijo Correa retomando otra pasaje del discurso de Máximo. "Estamos en un gobierno nacional, popular y peronista, y yo quiero volver a ese 2015", resumió Correa.

"Es importante que el Estado acompañe a los trabajadores con un salario universal o con un bono", pidió el referente de los curtidores, aunque ayer estas opciones fueron desechadas en favor de un adelanto de la apertura de las paritarias.

"¿Queremos hablar de unidad? Bueno, (hagamos) algo que nos unifique a todos", afirmó sobre la posibilidad de un salario universal que llegue tanto a trabajadores asalariados como informales, y llamó al Gobierno a "aumentar el salario mínimo, vital y móvil".