Paritarias 2022: el gobierno nacional informó que la pauta será del 40% "con revisiones"

El ministro de Trabajo Claudio Moroni sostuvo que se harán reaperturas para evitar que la inflación supere los salarios.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que las paritarias 2022 se ubicarán en torno al 40 por ciento y que tendrán reaperturas para que no queden detrás de la inflación. En El Destape Radio, el funcionario adelantó que en marzo convocarán al Consejo para definir el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

“Lo que vamos a hacer es repetir la mecánica de este año. Hay una pauta que está alrededor del 40%. Con esa pauta iniciamos las negociaciones y en todos los casos vamos a prever reaperturas. En caso de que las reaperturas no sean suficientes entonces se reabrirán las paritarias. Esa mecánica nos dio muy buenos resultado”, informó Moroni.

Además adelantó que “entre la última semana de febrero y la primera de marzo vamos a estar convocando al Consejo del Salario y vamos a fijar un valor y una fecha de revisión a los 6 o 7 meses. Queremos llevar al Salario Mínimo la misma dinámica del resto de las paritarias”, señaló el funcionario.

"Los salarios vienen dando encima de la inflación ¿vienen dando por mucho arriba de la inflación? no, vienen dando 2 puntos o 3 puntos arriba de la inflación", indicó Moroni, quien detalló que los datos son para los salarios en blanco.

El empleo a niveles superiores a 2019

El ministro de Trabajo informó que de acuerdo a datos preliminares de diciembre, los empleos están en mejores niveles que en 2019 y se recuperaron los puestos perdidos por la pandemia del coronavirus.

"Llevamos 13 meses seguidos de crecimiento del empleo. Es una racha que habría que ir hasta el 2014 o 2015 para encontrarla. Con los datos de noviembre hemos recuperado prácticamente el 90 por ciento de los empleos perdidos en la pandemia. Con los datos provisorios de diciembre vemos que no solo dejamos atrás la pandemia, sino que hay actividades que están encima del 2019", indicó.

"La actividad rebotó, nos recuperamos mucho más rápido de lo que las consultoras decían", agregó Moroni, quien además enfatizó en decir que "somos el país latinoamericano que más creció el empleo. En el período de Macri, cuando todo el vecindario crecía, nosotros perdíamos empleo. Ahora, nosotros nos estamos recuperando más rápido”, agregó.



“Argentina no tiene otra solución posible que no sean los programas de Desarrollo. Se han probado distintas recetas, como la reconversión industrial como si fuera tan fácil. Se ha probado de todo y no dio resultado. Lo que hay que hacer es sostener programas de Desarrollo”, indicó el funcionario.