Neumáticos: fracasaron las negociaciones y hay cuarto intermedio hasta el jueves

La partes retomarán la negociación mañana a las 13 para destrabar el conflicto en la industria del neumático.El panorama es de pesimismo y la solución cada vez más lejana. Claudio Moroni, en la mira.

Después de horas de negociaciones entre empresarios y sindicalistas de la industria del neumático, con la mediación del Gobierno nacional, se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana jueves a las 13 para tratar de destrabar el conflicto.

Los encuentros entre las tres partes en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni arrancaron a las 14 horas y la solución sigue sin llegar. Los reclamos que llevan adelante los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) están focalizados sobre todo en las paritarias. Los pedidos son para cerrar la negociación salarial de 2021 y 2022.

La modalidad para los encuentros de hoy fueron por separado en diferentes pisos de las oficinas de la cartera situada en Leandro N. Alem 650, donde se concentran en las afueras trabajadores del Sutna a puro insulto contra el Gobierno y el ministro de Economía. "Se reunieron por un lado funcionarios del ministerio con los sindicalistas y por otro lado con los empresarios. Para tratar de acercar a las partes y llegar a un acuerdo en algunos de los ítems", relató un fuente de esa cartera a este portal. Entre los funcionarios participan Gabriela Marcello (directora nacional de Trabajo) y Marcelo Claudio Bellotti (Secretario de Trabajo).

Moroni siguió de cerca todos los movimientos. Desde el riñón del Ministerio habían adelantado que no creían en una solución a corto plazo. "Son muy difíciles ambas partes", contaron a este portal. El Sutna quiere resolver primero la paritaria 2021 (cerró en junio de este año) para luego ponerse a negociar la 2022 (abrió en julio). Reclaman 14 puntos arriba de la inflación (78% total) para la de 2021. Los empresarios por su parte ofrecieron 68% del año pasado. Y un 38% para este semestre. Fue rechazado por el gremio.

"Se empiojó, no hay voluntad de negociar, lo que quieren es pudrirla", expresaron desde el Gobierno en referencia a ambas partes. El conflicto fue uno de los temas tratados por Alberto Fernández y Claudio Moroni en la cena del lunes por la noche con los integrantes de la CGT en la quinta de Olivos. El Presidente les pidió solidaridad a los integrantes de la "mesa chica" que fue al encuentro al que no fue invitado Pablo Moyano y generó un terremoto en la central obrera.

Según pudo averiguar El Destape, el mandatario les exigió a Héctor Daer y Carlos Acuña que pidan que se termine el conflicto, que reclamen más solidaridad al titular del Sutna, Alejandro Crespo, y que soliciten un gesto a los empresarios. Ese pedido fue aceptado y luego llevado a cabo en las próximas horas por la CGT.

Moroni no fue hoy a la reunión de gabinete convocada por su Jefe, Juan Manzur. La excusa fue que está dedicado a pleno a este conflicto que lo pone contra las cuerdas. "Claudio está cansado pero sigue firme. Es el último albertista y él va a hacer lo que quiera y pida el Presidente", destacaron desde su círculo. "Él lo apoya mucho a Alberto y hará lo que él le pida", dijeron a este portal.

Saben quienes lo rodean al ministro de Trabajo que está con la luz puesta encima desde hace meses por otro sector del Frente de Todos. Se quejan por la llamativa frase de Sergio Massa sobre abrir las importaciones a los neumáticos ("¿con qué plata, si no hay un dólar en el Banco Central?", se preguntaron), destacan la relación de Moroni con la CGT, levantan sospechas sobre Pablo Moyano en el conflicto con el Sutna ("¿por qué no dijo nada sobre el tema?") y explican que "no hay plan B".

"¿Quién va a venir si se va Moroni? ¿Mariano Recalde? ¿Pablo Moyano? Esto no se soluciona con nombres. No hay plan B si se va Claudio. Igual él no se va a ir ni está pensándolo. Solo aceptará lo que decida el presidente", relataron a El Destape desde el anillo más próximo al funcionario. El conflicto con los trabajadores del neumático desnudó no solo las internas dentro de la CGT, sino también al corazón del Frente de Todos.