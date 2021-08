Paritarias 2021: judiciales y personal de Salud presionan al gobierno de Mendoza

El incremento de este año fue solo del 29%. Desde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza aseguran que hay trabajadores que no cubren la canasta básica de alimentos.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, suma dolores de cabeza en una provincia bastión del radicalismo que forma parte de Juntos por el Cambio. Los empleados judiciales levaron adelante una manifestación tras decretar 48 horas de paro, con el objetivo de lograr que se reabra la discusión salarial. El último aumento fue superado por el índice inflacionario y desde el gremio aseguran que hay trabajadores que no pueden cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza volvió a manifestarse, exigiendo la apertura de paritarias y la recomposición salarial para el sector, tras decretar un paro de actividades por 48 horas en toda la provincia. Tras concentrarse con carteles con la leyenda “si el sueldo no le alcanza toque bocina”, los trabajadores y trabajadoras se dirigieron al Palacio de Justicia, edificio que fue totalmente vallado para impedir el ingreso de los trabajadores y trabajadoras.

“El presidente de la Suprema Corte, el doctor Dalmiro Garay mandó a cerrar todas las puertas para no recibir a los trabajadores. Por el momento no obtuvimos respuesta de las autoridades a los reclamos que venimos realizando”, explicó el secretario general del gremio, César Llanos. En este sentido, señaló que pretenden "la reapertura de la discusión paritaria, para que los trabajadores del Poder Judicial no subsistan este año con un aumento del 29 por ciento”.

Por otra parte, el dirigente gremial apuntó contra los sueldos de jueces y funcionarios al explicar que “aquellos que ganan más 600 mil pesos pretenden que los trabajadores del Poder Judicial subsistan con sueldos que están por debajo de la canasta básica; desde el gremio no lo vamos a permitir”. Además, Llanos se refirió a la decisión de las autoridades de vallar el Palacio Judicial al sostener que “Las autoridades de la Corte Suprema han decidido hacer oídos sordos al reclamo de los trabajadores y trabajadoras”.

Por último, se refirió a las presiones que vienen sufriendo los trabajadores y trabajadoras que se sumaron al paro por 48 horas, quienes están siendo amenazados con posibles descuentos. En este sentido, el dirigente afirmó que “sería injusto porque se vienen negando a hablar del salario de los trabajadores y trabajadoras, las medidas de fuerza que son constitucionales y, además, sería inentendible que quienes 600 mil pesos les descuenten a quienes no superan la línea de pobreza”.

A fin de mes, a cada empleado y funcionario le serán descontados $ 800 por día no trabajado más el ítem presentismo. Por las medidas de fuerza, se cancelaron audiencias programadas con antelación y que deberán ser reprogramadas.

Problemas en la salud

El gremio de profesionales de la salud en la provincia, AMPROS, bajará a las bases la última propuesta de aumento del 45% que ofreció el Gobierno de Mendoza y todo indica que sería aceptada por el gremio de profesionales de la Salud. Luego de haber presionado en un acto oficial de la gobernación, la administración Suárez se vio obligada a tomar en cuenta las peticiones del sindicato.

Desde la organización sindical también se indicó que se negoció el bono de reconocimiento y que se dejará la mitad de este y la cuota que se cobrará en septiembre.