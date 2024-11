El Papa Francisco publicó una dura carta a los jueces en el que pide que se comprometan a cumplir los derechos básicos de todos y todas. El mensaje del Sumo Pontífice fue en favor de la justicia social y en defensa del rol del Estado. Lo hizo por el lanzamiento del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) en Uruguay.

“No proponen una nueva historia quienes hablan de una supuesta armonía proveniente del mercado. La historia es vieja y los resultados nunca fueron buenos. El Estado y no el mercado es el que gesta la armonía y garantiza la justicia social”, sostuvo el Papa, en una carta enviada a las juezas y jueces de la República Oriental del Uruguay.

El Papa expresó este mensaje con motivo del lanzamiento hoy en Montevideo del Capítulo Uruguay del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR). El Capítulo Uruguay se suma ahora a las otras representaciones del Comité en las tres Américas, desde su creación en 2019.

COPAJU es un espacio que reúne a magistradas y magistrados de todo el continente americano convocados por las ideas del Papa. El Sumo Pontífice viene insistiendo “en el papel de los jueces en la construcción de una sociedad más justa y una vida más digna”, según el comunicado.

“Para que no haya más descartados ‒continuó Francisco en su misiva‒ y todos formen parte del sistema económico y social en forma igualitaria e integrada debe concretarse una distribución de riqueza equitativa y justa”. En ese sentido, fue contundente: “No hay sociedades que progresen sobre la pobreza de sus integrantes. En todo caso progresarán algunos en forma individual, pero cabe preguntarse: ¿qué tipo de progreso es ése?, ¿puede tener buen futuro una persona inserta en una sociedad desigual y expulsiva?”.

El Papa también advirtió en su carta que “en estos tiempos de tantas asimetrías en donde un puñado de personas y corporaciones concentran la mayor parte de la riqueza mundial y millones son descartados, es fundamental entender las cosas con claridad”. En este marco, exhortó a las juezas y jueces: “Ustedes pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. Únanse. No se dejen confundir por las recetas que ya sumieron a muchos pueblos en la desgracia”.

También les pidió que “confíen en la senda de Artiga” y, citando una canción de Alfredo Zitarrosa, reclamó “que la ley no sea una tela de araña que sólo atrapa a los chiquitos y deja indemnes a los poderosos que la atraviesan sin dificultad”. Por último, se refirió a otro tema siempre presente en sus palabras, Francisco les solicitó a las magistradas y magistrados que “no ayuden a ‘limpiar las calles de pobres’, ayuden a que no haya pobreza”, y que “hagan realidad los derechos básicos de todas y todos. Comprométanse”, cerró.

Lanzamiento del COPAJU y el mensaje del Papa

La carta fue leída en el lanzamiento del COPAJU por Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité a nivel panamericano y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó que “COPAJU no es una organización religiosa”, sino “una apuesta a la dignidad humana que sigue la mira holística de Francisco”, en referencia a que tanto la crisis social, como la humanitaria y la ecológica son, en rigor, “una sola crisis”.

Gallardo señaló que “hoy vivimos las consecuencias de haber seguido por el camino del híperconsumismo, el individualismo, la desintegración social”, y que, en ese escenario, la mirada holística del Papa, junto a un diagnóstico acertado, aporta ideas y sugiere alternativas. “Eso es COPAJU: unirnos quienes estamos en la función judicial en esta propuesta de trasformar en concreto nuestras sociedades”, resumió el juez.

En el encuentro estuvo presente Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los directores del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), rama académica de COPAJU y que en la ocasión también fue presentado en suelo uruguayo.