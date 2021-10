Pandora Papers: el escandaloso blindaje del diario La Nación a Macri

A pesar de tener a 3 de sus periodistas dentro de la investigación, el diario centenario le devuelve las gentilezas al expresidente y omiten mencionarlo entre los tema del día.

Pese a contar con 3 periodistas en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) desde donde filtraron más de 11 millones de documentos de los Pandora Papers, el histórico diario de la derecha y amigo de Mauricio Macri, La Nación, omitió en su portada el escándalo que involucra al expresidente y a sus hermanos Mariano y Gianfranco. Para evitar problemas, desligaron al expresidente de toda responsabilidad.

Entre los nombres que aparecen mencionados en la investigación, que comenzó a surgir a través de tres medios argentinos entre los que están elDiarioAr, Infobae y La Nación están los hermanos de Mauricio Macri Gianfranco y Mariano, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. Como si fuera poco, también aparece el consultor ecuatoriano que le enseñó a Macri a ganar una elección, Jaime Durán Barba.

Según explica el diario del multimedio en el que el expresidente colocó una onerosa suma de dólares, "Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, controló una sociedad offshore radicada en Belice que hasta ahora no había aparecido en los radares públicos ni se informó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando Mauricio Macri llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada".

"TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de US$50.000 y estuvo activa hasta julio de 2018. Por entonces, Mariano Macri ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco desde 2013, según él mismo contó al periodista Santiago O’Donnell para el libro 'El Hermano'", aclararon. El objetivo, afirmaron, era "abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían US$ 2,6 millones, divididos en un pago inicial de US$ 350.000 y treinta cuotas posteriores de US$ 75.000 en concepto de retiro de dividendos correspondientes a Mariano Macri como accionista del grupo Socma", del Grupo Macri, "para desarrollar un negocio personal".

Si bien desde el entorno de Mariano informaron a La Nación que "nunca" utilizó la cuenta "ni llegó a tener activos", la investigación dice otra cosa. Además de este detalle pasado por alto, La Nación aseguró que los registros "no precisan si la firma de Belice controló activos u operó cuentas bancarias desde el momento en que Macri la constituyó con la ayuda de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales y personas de alto patrimonio".

Con la enemistad entre los hermanos en la mira, el diario centenario sí reconoció que "Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited el 7 de enero de 2016 junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey. La sociedad se registró en Belice con un 50.000 acciones, a un valor de un dólar cada acción, que quedaron bajo el control por mitades de Fernández Rey y Macri". Mientras que, desde el entorno del hermano del expresidente, aseguraron a La Nación que “no tenía ese capital disponible” y que "recordaron que para ese momento ya mantenía fuertes controversias con Mauricio y Gianfranco por el patrimonio familiar, incluso en la Justicia".

Otra es la sociedad que aparece en la investigación e involucra directamente a Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio Macri como fiduciante de dos cuentas bancarias por unos US$ 25 millones "con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos, como beneficiarios", precisaron en La Nación. “Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio”, respondieron los allegados de Mariano Macri.

Más adelante, el diario aseguró que los ejecutivos del estudio Alcogal que ayuda a Mauricio Macri con sus cuentas, "desarrollaron un análisis acotado" sobre Mariano a fin de "reducir potenciales riesgos de lavado de activos". “'No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri'”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base 'World Check' confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”, afirmaron.

En esta línea, el diario eligió seguir cuidando a su mejor postor y le echó la culpa al estudio de abogados. "Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que 'de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el 'DD' [por Due Diligence o 'debida diligencia'] como persona natural'. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones", aseguraron.