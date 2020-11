El ministro de Salud Ginés González García estuvo como invitado en "A dos voces" por TN y fue entrevistado por el periodista Edgardo Alfano en relación a la vacuna por coronavirus. Allí aprovechó para desestimar rumores alrededor del tratamiento y dejó en claro, en varias ocasiones que será gratuita para la gente y que no será obligatoria a pesar de los dichos en el último tiempo por los medios de la oposición y los manifestantes que poblaron las calles para criticar al mandatario.

Sobre este tema, el ministro aclaró: "Las vacunas son obligatorias cuando están en el calendario. A esta decidimos que, como es la primera vez y no hay experiencia, dejarla afuera del calendario. Si me pregunta qué creo yo... Mientras más personas se vacunen, cortaremos la cadena de transmisión. Por eso es importante que todos tengamos un espíritu para vacunarnos". Y agregó tras los dichos: "Una de las razones de que no sea obligatoria es que no hagan de la vacuna parte de la grieta. Queremos construir consensos y responsabilidad".

Ante la insólita pregunta del conductor, Ginés no dio vueltas en relación a las diferentes vacunas que llegarán al país: "No se va a poder elegir la vacuna. Depende de la disponibilidad, formar parte del grupo de riesgo o no...". Tras la insistencia de Alfano, remarcó: "Cualquier vacuna que esté en plaza va a estar re contra autorizada por el gobierno argentino y los países del mundo. Si usted se pone la dosis de una, no se puede poner la segunda de otra. No podemos pensar que yo elijo y después me cambio...".

¿Cómo será la vacunación?

En primer lugar, el ministro de Salud dejó en claro que "la segunda dosis se da en 21 días" y agregó que están "analizando hacer un sistema de registro". Además aseguró que buscarán a la gente de mayor riesgo y explicó cómo serán las campañas de vacunación: "Una cosa es que nosotros pongamos un vacunatorio y le digamos a la gente: 'Venga acá, de tal hora a tal hora, según sea su prioridad'. Vamos a dar turnos en las diferentes provincias para que la cola no sea un factor de contagio para la enfermedad".

Alfano volvió a insistir y consultó: "¿Y ahí qué vacuna le dan?" "La que esté disponible en la Argentina, que va a ser alguna que haya pasado todas las pruebas", sentenció Ginés. Por último, en relación a los controles, manifestó: "La vacuna va a ser territorial, en el municipio donde cada uno tenga el domicilio. Los vacunatorios van a buscar a la gente, no al revés, en el sentido geográfico. Cada intendente, tendrá varios vacunatorios. Es una programación de provincia y municipio, junto con nosotros. Vamos a hacer un programa de farmacovigilancia, seguir a algunos vacunados durante un año, para ver el nivel de anticuerpos e inmunidad. Es una vacuna que siempre va a ser novedosa para cualquiera que se la aplique. Más que nada para saber cuánto dura la inmunidad".