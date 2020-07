Explosiva frase de González García sobre el contagio de Bolsonaro con coronavirus

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló sobre el contagio de COVID-19 del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y lanzó una definición contundente sobre el tema.

“Es la consecuencia de su actitud que no solo lo sufre él, sino también el pueblo brasileño”, afirmó en una entrevista con Radio 10 el ministro argentino sobre el mandatario del vecino país.

En Brasil ya hay más de 1,6 millones de infectados y más de 66.000 fallecidos. “Los que tuvieron la idea de dejar en libertad todo, en nombre de una falsa libertad, lo único que hicieron fue generar la libertad de contagiarse”, expresó el funcionario nacional.

Bolsonaro intentó todo este tiempo demostrar que no había problemas en circular, de estar cerca, sin barbijo. Recientemente hubo una foto en la que estaba reunido en un festejo en la embajada de EEUU, pero muy cerca. Por otro lado, es el presidente de Brasil, nosotros le deseamos que se recupere lo antes posible y que no lo afecte. Luego, deberíamos discutir políticas sanitarias y prefiero no entrar en esa discusión. Lo que importan son los resultados y están a la vista en todos lados", sostuvo el funcionario.

El presidente Alberto Fernández le envió ayer una carta a su par brasileño luego de conocer que tenía Covid-19. “Quiero expresar mis deseos de que muy pronto se recupere. La peligrosidad de esta pandemia queda manifiesta en los niveles de contagio. Este virus no distingue entre gobernantes y gobernados. Todos y todas estamos amenazados y por eso deben extremarse los cuidados” afirmó.

“Creo que así lo entienden nuestros pueblos que enfrentan esta tragedia. En esta hora difícil, reciba mi saludo y toda mi solidaridad con el pueblo del Brasil. Sinceramente. Alberto Fernández”, concluyó.