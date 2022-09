Pablo Moyano renunció al triunvirato de la CGT y crece la tensión en el sindicalismo

El líder de Camioneros tomó la decisión luego de su ausencia en la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con dirigentes gremiales.

Pablo Moyano abandona el cargo de secretario general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), informaron fuentes gremiales. La decisión fue tomada luego de que el presidente, Alberto Fernández, haya mantenido una reunión con dirigentes gremiales en la Quinta de Olivos sin su presencia.

Por el momento, la renuncia de Moyano es personal. No se creará una nueva CGT, ni tampoco está confirmada la salida de Camioneros del Consejo de la central obrera. El gesto final de la ruptura fue la ausencia de Moyano en la reunión que Alberto Fernández mantuvo con sindicalistas en la Quinta de Olivos.

De la reunión habían participado los otros dos triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña. También estuvieron presentes Gerardo Martínez de la Uocra, José Luis Lingeri Obras Sanitarias y el centauro Andrés Rodríguez, de los estatales de UPCN. No estuvieron presentes los representantes de los estatales de ATE, ni tampoco el referentes de los bancarios y de la Corriente Federal (CFT), Sergio Palazzo.

"El secretario de Comercio está más preocupado por las figuritas que por el aumento del pan o los productos básicos", se había quejado el lunes Moyano. "No se puede decir que la inflación es una sensación; sabemos quiénes son los cuatro o cinco que aumentan", definió en La 990.

"Algunos sectores del gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando", opinó Moyano, al mismo tiempo que mostró su descontento con el "combate contra la inflación" y en relación al mercado laboral.

Yasky: "La CGT no ha resuelto ninguno de los reclamos de los trabajadores"

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cruzó a la CGT luego de la salida de Pablo Moyano de la central de trabajadores. El dirigente consideró que la mesa chica de la confederación no ha podido solucionar los reclamos como la caída del poder adquisitivo de los salarios.

"La mesa chica de la CGT no ha podido resolver la situación de los trabajadores. Hay una conducción que escupe contra el viento y sectores como el de Pablo Moyano que no se sienten identificados con ella", indicó en Futurock. Yasky consideró que hay que buscar alternativas a la paritarias debido a que no todos los sectores reciben las subas y pidió por un salario universal.

“La decisión de que el 17 de octubre se traslade a Tucumán es un intento de evitar de que nuestro pueblo se movilice”, alertó Yasky.