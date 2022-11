Moyano: "La inflación la generan los formadores de precios, no los salarios"

El dirigente de la CGT apuntó contra los especuladores, pidió un bono al Gobierno y disparó contra Macri y su avance contra los derechos de trabajadores.

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, remarcó que "la inflación no la generan los salarios, sino los generadores de precios" y pidió al Gobierno que anuncio urgente un bono o suma fija para las y los trabajadores que sirva de complemento a los sueldos. "Que (Mauricio) Macri diga lo que quiera, que va a venir a privatizar las empresas del Estado y a hacer una reforma laboral salvaje; vamos a ser los primeros en estar en la calle cuando quiera sacar un derecho a los trabajadores", advirtió a la oposición.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente señaló que fue Nación quien dejó "que las paritarias fueran libres", razón por la cual muchos gremios firmaron por arriba del 100%. "Los dichos de la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) en su momento, no cayeron bien pero acordamos las paritarias y hemos estado con ella. Yo creo que la inflación no la generan los salarios, sino los generadores de precios, los especuladores, los supermercados, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint y Arcor... Los que todos los días aumentan los precios y los insumos de distintos productos de la canasta alimenticia", apuntó.

Por otro lado, Moyano remarcó que "ellos son los culpables, no los trabajadores" y por esto es necesario que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes. "Creo que al Gobierno le falta fortaleza, o ser más duros con estos tipos. Sentarlos en una mesa y decirles 'viejo, hasta acá se llegó, dejen de aumentar los precios, no se soporta más la situación'. Sino, no sé cuáles son los elementos que tiene el Estado. Clausurarlos, multarlos", señaló.

Con respecto a la suma fija, solicitada en varias ocasiones, Moyano sostuvo: "Es urgente, el Gobierno ya tendría que estar anunciando esto para aquellas organizaciones gremiales que no pueden llegar a empatarle a la inflación. Muchos gremios tenemos un bono a fin de año como bancarios, camioneros, petroleros... Hay muchos que no llegan a cubrir la canasta básica". Además de ese pedido, propuso universalizar las asignaciones familiares por hijo o hija: "De 6 millones de trabajadores registrados, solo 2 millones cobran el salario familiar que va de los $6.000 a $20.000. Sería un paliativo importante, un acto de justicia, un complemento al salario conseguido por las paritarias".

Por otro lado, Moyano solicitó: "Estamos pidiendo que eliminen o eleven lo más alto posible el Impuesto al Trabajo. Sacamos una paritaria importante y después te la come la inflación y Ganancias". Mientras que analizó: "La ministra Olmos asumió hace 20 días, creo que está llevando el cierre de las paritarias por buen camino. Yo voy a estar del lado de los reclamos legítimos de los laburantes, lo importante es que puedan pasar fin de año con un complemento en su salario".

Sobre el cierre de la nota, adelantó que va a estar presente en el acto de la UOM donde hablará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y concluyó apuntando duramente contra el macrismo y Juntos por el Cambio (JxC): "Vienen por la indemnización, por el aguinaldo, por las vacaciones... Macri, fundiste el país y das clases. Tendría que estar desfilando por los tribunales pero lo pasean por TN y La Nación. Que diga lo que quiera, vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle cuando quiera sacarle un derecho a los trabajadores".

