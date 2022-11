Alberto extenderá las sesiones ordinarias hasta fin de año con el foco en Renta Inesperada

El Presidente firmará hoy el decreto de la prórroga. Se podrán debatir los temas que ya están en el temario del año y no se sumarán nuevos. El foco puesto en el nuevo gravamen, en el proyecto de agroindustria y en el Compre Argentino. Dudas por las PASO.

El presidente Alberto Fernández firmará hoy el decreto para prorrogar las sesiones ordinarias en el Congreso. El mandatario podrá el foco en el impuesto a la Renta Inesperada. Hay dudas además sobre el proyecto para eliminar las PASO, según averiguó El Destape. Hay tres temas de interés para el poder Ejecutivo: uno es el gravamen presentado para la alícuota contra la fortuna extraordinaria, otro es el proyecto de agroindustria y otro es el de Compre Argentino.

La prórroga en el Congreso será hasta el 30 de diciembre. No será llamado a extraordinarias. Por ello, el temario es acotado, ya que solo se puede tratar los temas que ya fueron presentados. El proyecto del diputado rionegrino Luis Di Giáocomo sobre las PASO está presentado también. Y podría llegar a tratarse. Aunque desde la Casa Rosada son pesimistas. "No hay forma de que salga, es imposible. No hay votos".

En diálogo con El Destape, este diputado está confiado. "Puede pasar cualquier cosa", expresó. Además contó que hubo confusión sobre un proyecto eliminado sobre las PASO. "Era el de un diputado riojano, no el mío, que está presentado perfectamente", dijo a este portal.

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, habló sobre el tema hoy y dijo que "la ley vigente es la que mantiene las PASO" para el proceso electoral del año próximo y admitió que "hay discusiones en el Parlamento y las fuerzas políticas" sobre mantenerlas o no, ya que éste "es un año no electoral". Fue en en rueda de prensa tras la reunión de Gabinete que se desarrolló esta mañana en Casa de Gobierno.

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió en El Destape Radio a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y a la interna que atraviesa al Frente de Todos. "Me da la sensación de que PASO va a haber, ya pasó, pero yo creo que si los gobernadores e intendentes con experiencia planten algo, hay que tomarse el trabajo de escucharlos", sostuvo.

Hace días, el gobierno nacional dio por enterrado el debate por las elecciones PASO y redobló la apuesta: dio la señal de largada para 2023. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en su opinión sobre las elecciones primarias del año que viene dijo: "El proceso de convocatoria a las PASO está en marcha". Y activó al Ministerio de Interior.

Desde el albertismo aseguran que es "imposible". "No hay manera de que salga, no están los votos en el Congreso y ya no hay tiempo", afirmó una fuente del entorno presidencial a este portal. Esta semana, hasta uno de los que se especulaba que podría apoyar la iniciativa de suspenderlas dio marcha atrás y dijo que no está de acuerdo: Javier Milei. Con la ultraderecha en contra, serían algunos votos menos en Diputados.

Renta inesperada

Este gravamen duerme la siesta desde junio de este año. Pasaron en el medio tres ministros de Economía: lo presentó Martín Guzmán, sobrevoló con Silvina Batakis y ahora le toca a Sergio Massa. Fernández hace días contó que quería reimpulsar este impuesto y estaba en tratativas con el actual titular de Hacienda para llevarlo adelante.

Se trata de la alícuota del 15% que alcanza a aquellas empresas con ganancias superiores a $1.000 millones y que haya crecido en términos reales en 2022. La excusa es que fueron beneficiadas por un suceso extraordinario como la guerra y la pandemia. Alimenticias y laboratorios, los protagonistas.

Agroindustria

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El objetivo que plantea la iniciativa es alcanzar en 2030 exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.

Compre Argentino

La Ley establece herramientas para estimular el desarrollo de la industria nacional, modificando los márgenes de preferencias (el plus en el precio que puede tener una empresa nacional), elevándolo del 15 al 20% para pymes, y del 8 al 15% para grandes compañías