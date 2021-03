Vacunación en CABA: Larreta dispara en la oscuridad

El anuncio por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de posponer la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a 10 semanas para los adultos mayores no está avalada por la OMS que afirma taxativamente que no hay evidencia científica sobre el potencial beneficio que enuncia el Gobierno de la Ciudad para defender su plan. La ciudad de Buenos Aires no sólo ha privatizado la vacunación entregando vacunas a un grupo de prepagas y excluyendo a otras de manera arbitraria -como el PAMI-, sino que ahora pretende cubrir el posible faltante que la distribución discrecional va a generar, estirando el plazo entre la primera y la segunda dosis. El antecedente británico al que recurre CABA como justificación no está libre de polémica. Todo lo contrario. El método al que recurre CABA es tan peligroso como cuando un médico receta un antibiótico cada 24 horas y el paciente que no lo puede comprar debido a su elevado precio, decide espaciarlo al doble.

Alessandro Siani, investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Portsmouth, afirmó por su parte a Efe que “retrasar la segunda dosis es hacer una gran apuesta”, algo que considera “difícil de justificar, dadas las circunstancias”.

“Mientras que una sola dosis asegura cierta protección a los individuos que la reciben, no ofrece el máximo nivel de protección posible, ni evita por completo la posibilidad de transmisión asintomática“, explicó Siani.

“Cualquier desviación de los protocolos de vacunación que se probaron durante los ensayos clínicos equivale a disparar en la oscuridad. Sencillamente, no sabemos si retrasar la segunda dosis puede garantizar la misma efectividad que la que se logró en esas pruebas”, agregó.



Algunos científicos, como el virólogo de la Universidad Rockefeller Paul Bieniasz, han sugerido además que una inmunización parcial de la población puede favorecer la aparición de mutaciones resistentes a las vacunas.

El Gobierno francés ha descarta espaciar las inyecciones de la vacuna de la farmacéutica Pfizer más allá de las semanas estipuladas en el prospecto debido a la falta de consenso científico sobre su eficacia, una decisión que ya había tomado antes Alemania, entre otros.

*Editor delcanal informativo “Pandemias y Vacunas” que se distribuye por Telegram.