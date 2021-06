Zaffaroni trato a Macri de delincuente por la Operación Olivos

El ex juez de la Corte Suprema se refirió al escándalo que reveló El Destape y a las próximas elecciones.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni analizó el reconocimiento de Mauricio Macri a sus reuniones con el camarista Mariano Borinsky, reveladas por El Destape en el marco de la Operación Olivos: “Todos los delincuentes hacen lo mismo, naturalizan su conducta. Uno puede conversar con quien quiere, pero hay una coincidencia de fechas y decisiones”. En una entrevista en TN, el ex presidente reconoció los encuentros con el camarista, pero aseguró que solo "jugaban al tenis".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el jurista aseguró: “No se trata de visitas sociales para tomar un té, hay decisiones judiciales que coinciden con las visitas y todas las son en un mismo sentido".

"Se llegó a legitimar el memorándum con Irán como traición a la nación. No hay traición a la nación si no hay guerra. Cosas así que, desde el punto jurídico, son disparates. Después salió la famosa doctrina Irurzun. Un disparate que no existe en ningún libro de derecho procesal del mundo. Son cosas que caen en el prevaricato”, agregó sobre el tema.





Al referirse a la "Carta de Intelectuales", Zaffaroni la categorizó de "penosa" y remarcó que "la mayoría es autoritarismo y totalitarismo, salvo que la mayoría la tengan ellos". "El que firma algo así está haciendo política partidista. Si esto es autoritarismo y esto es una dictadora, yo no sé lo que es una dictadura entonces”, explicó.

“Si esto es dictadura, yo prefiero vivir en la dictadura. Estamos en un estado de derecho con sus fallas. Los presos políticos que existen, los pusieron ellos, como Milagro Sala”. “No sé cuántos tuvieron los gobierno populares y cuántos tuvieron los gobierno antipopulares, que se pretenden llamar democráticos y arrastran por el fango conceptos como ‘Democracia’, ‘Libertad’ o ‘Liberalismo”.



Sobre el escenario postelectoral, el juez dijo: “Si gana la oposición, sería un desastre. Se seguía adelante en vistas al 2023. Van a hacer lo mismo que hicieron en la épica de Cristina, obstaculizar toda ley. No van a aprobar ni siquiera el presupuesto. Cuando tuvieron mayoría opositora obstaculizaron todo. No propusieron nada. La vocación democrática que tienen es entorpecer para que no funcionen las instituciones”.

Por otro lado, aseguró: “Si gana el Frente de Todos, supongo que se podrá avanzar con algunas reformas institucionales en el marco constitucional.

Actualmente, el poder institucional no se lo tiene. El poder mediático, tampoco. Y el Poder Judicial, tampoco. No porque se tenga que tener el poder judicial, pero el poder judicial debería ser, mínimamente apartidista. Y eso no existe. Las corporaciones detentan el poder en todo el mundo. Hoy hay un autoritarismo del poder económico, de las corporaciones”.