Operación Olivos: en un indignante fallo, sobreseyeron a Macri, Hornos y Borinsky

Los jueces de Casación y el ex presidente fueron beneficiados en la causa judicial que investigaba las visitas a la Quinta de Olivos en simultáneo al avance de pesquisas judiciales contra la por entonces oposición.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al ex presidente Mauricio Macri y los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos en la causa que investiga la Operación Olivos, revelada por El Destape, y lo justificó alegando que "no existe prueba alguna que indique la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable que pueda ser reprochado".

El fallo sostuvo que no existió delito en las reuniones que el ex jefe de Estado y los jueces sostuvieron en la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno afirma que hay "certeza negativa" para resolver de esa manera. Dichas reuniones coincidían con fechas cercanas en las cuales los magistrados tomaban decisiones en el marco de las causas contra ex funcionarios kirchneristas.

Macri, Hornos y Borinsky fueron denunciados por una serie de reuniones privadas consignadas en registros publicados por El Destape, en fechas coincidentes con fallos que perjudicaron judicial y políticamente a dirigentes opositores al Gobierno de Cambiemos. La denuncia judicial, formulada por diputados del Frente de Todos, hablaba de la "Mesa Judicial M" y la definía como una "organización criminal encargada de presionar sistemáticamente a funcionarios judiciales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial".

Pero el juez Martínez de Giorgi afirmó que las "reuniones cuestionadas" fueron "inexistentes en su mayoría". Para ello, se basó sobre registros oficiales de la Casa Militar en los que no aparecían consignadas las visitas que la denuncia mencionaba.

El juez concluyó que Borinsky visitó sólo en dos oportunidades a Macri, como presidente de la Comisión que tenía asignada la tarea de redactar un nuevo Código Penal. Sobre Hornos, el fallo explica que hubo tres visitas a la Casa Rosada sobre las cuales "no existe justificación alguna, ni actividad pública oficial que los explique".

Pero Martínez de Giorgi consideró que "tampoco se obtuvieron evidencias, constancias documentales ni registros acerca de su contenido, situación que impide atribuirles valor determinado, y menos aún darle una connotación ilícita".