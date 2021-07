Operación Olivos: Cristina recordó las reuniones de Macri con jueces

La ex presidenta hizo mención a la investigación que realizó El Destape que da cuenta de las visitas de jueces a Olivos para reunirse con Macri.

La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció esta tarde que para la causa por el Memorándum con Irán se intentó desde el Poder Judicial "poner a un tribunal oral a dedo" para juzgarla y cargó contra el ex presidente Mauricio Macri por operar judicialmente con los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y citó la investigación que realizó El Destape que reveló las reuniones de los dos juristas con el ex mandatario y se conoció como "Operación Olivos".

"Acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la presidencia de Casa Rosada y a la Quinta presidencial de Olivos que encontraron los ingresos del doctor Hornos y Borinsky asiduamente, tanto por parte de Hornos como de Borinsky a Olivos", cargó la presidenta del Senado.

Detalló que "fueron seis encuentros autorizados por el propio Mauricio Macri según informó Poder Ciudadano" y subrayó que "a raíz de esta revelación, un grupo de legisladores hicieron una denuncia y se descubrió que el juez Borisnky, iba a un poco más seguido a la Quinta de Olivo, 15 ocasiones".

La ex presidenta puntualizó las veces que los dos magistrados fueron a la residencia presidencial, las fechas que concurrieron al lugar para encontrar con el ex presidente Macri

Asimismo, advirtió que "estas visitas habían sido negadas y había sido adulterado el informe, se suprimió y ¿Quién lo produce? Este es otro tips de esta causa, el privadísimo, secretarísimo, Darío Nieto, el que aparece en la causa de Lomas de Zamora con el teléfono en el cual da cuenta de sus reuniones y de las visitas de Borinsky" y arremetió que "este secretario adultera los informes, informa que no ingresaron" cuando sí visitaban cotidianamente la residencia presidencial y Casa Rosada.

"¿Fueron a charlar cosa que no tenían nada que ver? No. ¿Se entiende por qué razón se suprimió de la lista de visitantes, no?", replicó Cristina y denunció: "Uno de nuestros abogado intentó pedir una prueba en estos expedientes que demostraran que Hornos había ido a Casa Rosada y fue denegado".

Y sentenció: "¿En serio nos quieren hacer creer que estas casusas judiciales son legitimas y legales? Nunca he visto una ilicitud de este tamaño, jueces mintiendo sobre sus propios actos sobre causas que los involucra".