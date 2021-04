Tras las pruebas que reveló la Operación Olivos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió el apartamiento del juez Mariano Borinsky y la nulidad de las decisiones que tomó la Cámara Federal de Casación en la causa de espionaje ilegal, entre ellas el pase del caso a los tribunales de Comodoro Py.

El Destape demostró que Borinsky se reunió al menos 15 veces en la Quinta de Olivos en pleno Lawfare, con el ex presidente Mauricio Macri.

El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expuso que "en estos días se ha publicado en distintos medios, nunca desmentidos, que los doctores Borinsky y Hornos eran asiduos concurrentes de la casa Rosada y de la Quinta Presidencial de Olivos", a lo cual, advirtieron: "No parece que tales concurrencias y no haremos presunción alguna sobre coincidencia de fechas, puede pasar por alto en este sumario".

"Es que en aquellos tiempos la Presidencia del país era ejercida por el Ingeniero Mauricio Macri, evidentemente dirigente de una agrupación política.

El tema no es menor, en estas actuaciones. No se encuentra imputado formalmente el nombrado, pero sí sospechados y procesados son muy allegados al ex mandatario y su entorno personal más cercano", remarcaron desde el Colegio.

Además, recabaron que "salió también a luz durante el último feriado que el celular del indagado Darío Nieto posee un recordatorio que habla a las claras de una relación con el doctor Mariano Borinsky la que es curiosamente particular pues se refiere a hablar con el magistrado por un tema de denuncia administrativo y penal".

En el comunicado, también, el Colegio de Abogados porteños hace mención a las visitas que tuvo Gustavo Hornos a Casa Rosad como así también "habría reconocido ante sus pares una estrecha relación con quien fuera Presidente (Macri)", a lo cual, apuntaron que "Corresponde solicitar a la casa de gobierno -Casa Rosada- y a la quinta presidencial de Olivos el listado de ingresos y egresos durante los años 2016 a 2018, inclusive, de los dres. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos".

Asimismo, subrayaron que "debe recibirse por oficio declaración testimonial a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal para preguntarles se en alguna reunión se le preguntó al doctor Hornos sobre si había concurrido a los lugares mencionados mas arriba y si su respuesta es admitirlo adjudicándolo a una amistad personal con el entonces Primer Mandatario".

Tras una seguidilla de puntos que advierten sobre la incompetencia de Borinsky para seguir frente a Casación, el Colegio de Abogados porteños solicita que "se aparte voluntariamente de actuar en lo que sigue en las presentes actuaciones y NO decidan cuestiones que pueden afectar el desarrollo de este proceso, al menos, en cuanto a la imagen del Poder Judicial de la Nación y la autoridad moral de sus resoluciones". En caso de no apartarse, el Colegio de Abogados recusará y reclamará la nulidad "de las decisiones en las que intervinieran por aplicación del artículo 62 y 167 inciso 1° del ordenamiento de forma por el temor fundado de parcialidad y el resguardo a la garantía del debido proceso". El pedido de apartamiento es también para Hornos.